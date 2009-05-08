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Spor

Kartal Ankara'da zorlanmıyor

08 Mayıs 2009 13:16


Turkcell süper lig'de önündeki ilk iki maçını Ankara'da yapacak Beşiktaş, son 8 sezonda başkent takımlarıyla rakip sahada yaptığı toplam 21 lig maçından 15'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı, sadece 1 kez yenildi. 

Turkcell Süper Lig'de önündeki ilk iki maçını Ankara'da, Ankaraspor ve Ankaragücü ile yapacak Beşiktaş, son yıllarda başkent deplasmanında başarılı sonuçlar alıyor.

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, belki de ligdeki kaderini belirleyecek Ankara'daki kritik iki maç öncesi, son yıllarda başkent deplasmanında başarılı sonuçlarıyla dikkati çekiyor.

''Kara Kartallar'', Ankara takımlarıyla son 8 sezonda deplasmanda yaptığı toplam 21 lig maçında 15 galibiyet alırken, 5 kez berabere kaldı, sadece 1 kez kaybetti.

Beşiktaş, bu süre içindeki maçlarda başkent takımlarının filelerini toplam 39 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

Ankara'daki son 21 lig maçından 18'inde rakip fileleri en az 1 kez havalandıran siyah-beyazlılar, sadece 3 karşılaşmada gol yollarında suskun kaldı.

SON YENİLGİ 2005'TE

Beşiktaş, Ankara takımlarına karşı ligdeki son yenilgisini 25 Eylül 2005 tarihinde Ankaraspor'a 2-0 kaybederek aldı.

Bu tarihten sonra başkent takımlarıyla rakip sahada 10 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, bunlardan 8'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı.

Ankara takımlarına karşı deplasmandaki son 5 maçını da kazanan Beşiktaş, bu sezonki karşılaşmalarda Gençlerbirliği'ni 3-1, Hacettepe'yi de 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş, son 8 sezonda Ankara'da yaptığı lig maçlarında Ankaragücü'nü 6 kez yenip, 1 kez berabere kalırken, Gençlerbirliği'ne karşı 6 kez galip geldi, 2 kez de eşitliği bozamadı. Ankaraspor'la başkentte yaptığı 4 lig maçından 1'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlılar, 1 kez yenilirken, Gençlerbirliği OFTAŞ Spor ve Hacettepe ile yaptığı birer maçı da kazanmasını bildi.

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