Kartal, Ankara'da ağır yaralı!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu.

Başkent temsilcisinin golleri 16'da Vedat Muriqi ve 73'te Scekic'ten gelirken; siyah-beyazlıların tek golünü 87'de Cenk Tosun penaltıdan kaydetti.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşma, Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.

'4 Maçtaki ilk şutu Gençlerbirliği adına Zeki Yavru çekti. Zeki'nin ceza sahası yayından yaptığı vuruş, Beşiktaş kalecisi Fabri'de kaldı.

'10 Editörün yorumu: Karşılaşmanın ilk 10 dakikası geride kalırken Beşiktaş, istediği baskıyı kuramadı. Siyah-beyazlılar, rakibine karşı henüz bir fark yaratabilmiş değil; orta alanda top yaparak Gençlerbirliği savunmasını açmaya çalışıyor.

'12 Gençlerbirliği, üst üste köşe vuruşları kullandı. Ankara ekibi, organize bir atak geliştiremese de Beşiktaş kalesine rahat geliyor.

Fabri ve Ahmet İlhan kötü şekilde çarpıştı. İki oyuncu da yerde...

'14 İki oyuncu da yerden kalktı. Oyun, Beşiktaş'ın kendi yarı alanından kullandığı serbest vuruşla yeniden akıyor.

'16 Gol!! Ahmet İlhan'ın ceza sahasına gönderdiği topu Vedat Muriqi tamamladı. Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında öne geçti: 1-0.

'19 Editörün yorumu: Gelinen dakikaya kadar Gençlerbirliği, attığı golün yanı sıra oyun olarak da Beşiktaş'tan daha etkili. Başkent ekibi, hızlı hücumlarıyla Beşiktaş ceza sahası çevresinde tehlike yaratıyor.

'23 Beşiktaş'ta Talisca sol kanada geçti. Cenk Tosun ve Alvaro Negredo, çift forvet olarak sahada yer alıyor.

Jeremain Lens ceza sahasında zor pozisyonda şutunu çekti, top direğin dibinden auta gitti.

'24 Dakika itibarıyla Gençlerbirliği'nin 3'ü isabetli olmak üzere 4 şutu bulunuyor. Beşiktaş'ın tek şutu, Lens'in isabetsiz vuruşu.

'28 Karşılaşmanın ilk sarı kartını, Oğuzhan'a yaptığı faulün ardından Palitsevich gördü.

'30 Editörün yorumu: Beşiktaş hücum anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Siyah-beyazlıların problemi oyunu kurma noktasında kendisini gösteriyor. Özellikle Oğuzhan'ın verimsiz oyunu, Beşiktaş'ın hücumlarını da tıkıyor.

'33 Ahmet İlhan, Vedat Muriqi'nin pasında topla buluştu. Tehlikeli olabilecek bir noktada topu alan Ahmet İlhan'ın vuruşu, savunmanın müdahalesiyle kornere gitti. Gençlerbirliği, kornerden etkili bir hücum geliştiremedi.

'36 Arkadaşlarına el kol hareketleriyle hücum yapmaları gerektiğini işaret eden Pepe de ataklara katılmaya başladı...

Caner'in ortasında Cenk'in kafa vuruşu çizgiye paralel şekilde tehlike bölgesinden uzaklaştı.

'40 Beşiktaş bu dakikalarda set şeklinde geliştirdiği hücumları bir nokta ileriye taşıdı. Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ceza sahasına daha yakın noktada paslaşarak ilk yarının son dakikalarında gol bularak devre arasına skoru eşitleyerek gitmeye çabalıyor.

'45 Pepe yerde, Vedat Muriqi sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Maçın ikinci yarısına Gençlerbirliği başladı.

Beşiktaş'ta Lens ve Negredo oyundan çıktı. Ricardo Quaresma ve Ryan Babel sahada.

'47 Ryan Babel'in sol kanattan uzak noktaya gönderdiği topa Quaresma gelişine vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.

'48 Ryan Babel, Ahmet İlhan'a yaptığı sert ve tehlikeli hareket sonrasında kırmızı kart gördü. Beşiktaş 10 kişi. Hollandalı hücumcu, takımının haftaya Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada forma giyemeyecek.

'50 Serdar Özkan ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı, Fabri gole izin vermedi.

'53 Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra rakip ceza sahasına daha çok yüklenmeye başladı. Siyah-beyazlılar üst üste kornerler kullanıyor. Pepe, yaklaşık 3 dakikadır Gençlerbirliği ceza sahası çevresinde pozisyon alıyor.

'55 Gençlerbirliği'nde Khalili Beşiktaş'ın kalesini yokladı, Fabri için kolay top oldu.

'60 Editörün yorumu: Beşiktaş'ta Portekizliler sahaya galibiyet için çıktıklarını oyunlarıyla gösteriyor. Stoper Pepe ataklara katılıp oyun kurmak için ekstra çaba harcarken; oyuna ikinci yarıda dahil olan Quaresma da topu ayağına her aldığında fark yaratacak tercihler yapıyor.

'66 Editörün yorumu: Beşiktaş yüzde 68'e 32 topla oynama üstünlüğüne sahip. Ancak siyah-beyazlılar şut çekecek pozisyon yaratmakta büyük sorun yaşıyor. Gençlerbirliği, rakibini geride karşılayıp alan daraltarak başarılı bir savunma yapıyor. Ankara ekibi hücumda da Beşiktaş'ın ilerisinde bir görüntü sergiliyor.

'69 Gençlerbirliği ilk değişikliğini yaptı. Maç boyunca etkili oynayan Serdar Özkan'ın yerine Rantie oyuna dahil oldu.

Quaresma ayağının dışıyla ortaladı, Atiba vurmak istedi ancak Gençlerbirliği savunması izin vermedi.

'70 Oğuzhan'ın uzaktan çıkardığı sert şutta savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti. Korner vuruşunda gelişen atakta son olarak Cenk Tosun'un vurduğu top auta gitti.

'71 Ahmet Oğuz, Rantie'ye uzun top gönderdi. Ceza sahası dışına çıkıp çıkmamakta kararsız kalan Fabri çıktı ve topun taca çıkmasını sağladı.

'73 Gol! Savunma çizgisini ileri çeken Beşiktaş'a Scekic cezayı kesti. Siyah-beyazlıların ilerde kaldığı pozisyonda Rantie'yle iyi oynayan Karadağlı oyuncu topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 2-0.

'78 Oğuzhan Özyakup oyundan alınıyor. Yerine giren oyuncu Tolgay Arslan.

'79 Ankara 19 Mayıs Stadı'nda büyükçe bir grup taraftar İzmir Marşı'nı söylüyor.

'80 Hopf'un kalesinden açıldığı pozisyonda Caner çok güzel bir düşünceyle uzaktan şansını denedi. Savunmanın çizgide müdahale ettiği top kornere gitti.

'81 Maçın ilk golünü atan Vedat Muriqi çıktı. Oyuna dahil olan isim Skuletic.

'83 Editörün yorumu: Beşiktaşlı futbolcular maç başından beri 4 veya 5 kez elle oynadı. Bu durum, siyah-beyazlılardaki konsantrasyon eksikliğini açıklar nitelikte. Beşiktaş, son yıllardaki en kötü maçlarından birini oynuyor.

'87 Penaltı! Quaresma yerde kaldı, Beşiktaş penaltı kullanacak. Quaresma, vuruşu kullanması için topu Cenk'e verdi.

Cenk Tosun, penaltıyı çok güzel bir vuruşla gole çevirdi: 2-1.

'90 Gökhan'ın ortasında Atiba'nın kafa vuruşunu kaleci Hopf parmaklarının ucuyla çeldi. Karşılaşmada en az 5 dakikada daha uzatma oynanacak.

'90+1 Gençlerbirliği, çok etkili olabileceği bir kontradan acemice ofsayta kaldığı için yararlanamadı.

Karşılaşma sona erdi.