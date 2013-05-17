Kartal Adliyesi'nde yangın çıktı

Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nın kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, adalet sarayı yerleşkesinde kreş olarak kullanılan 6 katlı binanın dış cephesine sıçradı.

Adalet sarayında çalışan güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri binada duman tahliyesi yaptıktan sonra soğutma çalışmalarını sürdürdü. Hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.