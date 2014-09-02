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Kartal Adliyesi'nde taşeron işçilere 3 aydır maaş yok

Ayşe Aykan, “3 ay öncesinde de maaşlarının geç yatırıldığını söyleyen Aykan, "Ay başında verilmesi gereken maaşlar ay sonunda veriliyordu” dedi

02 Eylül 2014 18:25

Dünyanın en büyük adliyesi olarak lanse edilerek açılan Anadolu Adalet Sarayı'ndaki hizmet birimlerinde çalışan taşeron işçilerin 3 aydır ücret alamadığı, işçiler eyleme geçince ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük adliyesi olduğu belirtilen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda çay ocakları, yemekhane ve lokantalarda çalışan taşeron işçiler, 3 aydır ücretleri ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

 

Yargı mensuplarından işçilere destek

 

Doğan Haber Ajansı’ndan Arzu Kaya’nın haberine göre, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı C Blok kapısı önünde toplanan işçiler, "Taşeron çalışma köleliktir. İş ve ücret güvencesi istiyoruz", "Adalet içinde adaletsizlik. Üç aydır ücret alamıyoruz" yazılı pankartlar açtı. Eyleme Büro Emekçileri Sendikası (BES), Kamu İşçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Yargıçlar ve Savcılar Sendikası (Yargı-Sen) ve Kartal Hukukçular Derneği'ne bağlı avukatlar da destek verdi.

 

 ‘3 aydır evimize ekmek götüremiyoruz’

 

Taşeron işçiler adına basın açıklamasını okuyan Ayşe Aykan, Anadolu Adalet Sarayı'nda çalıştıkları süre içerisinde bir çok hukuksuzluğa maruz kaldıklarını belirterek, 3 aydır maaşlarının yatırılmadığını ifade etti. 3 ay öncesinde de maaşlarının geç yatırıldığını söyleyen Aykan, "Ay başında verilmesi gereken maaşlar ay sonunda veriliyordu. Nöbete bırakılan arkadaşlarımızın mesai ücretleri, sigortalarımız gerçek ücretlerinden ödenmiyordu. Son aylarda ise ücretlerimiz gecikmeli de olsa ödenmez oldu. 3 aydır evimize ekmek götüremez olduk" dedi.

 

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