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Spor

KARTAL 27 HAZİRAN'DA TOP BAŞI YAPACAK  İSTANBUL (A.A)

17 Haziran 2011 14:03

-KARTAL 27 HAZİRAN'DA TOP BAŞI YAPACAK  İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Pazartesi günü toplanacak.  Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak futbol takımının, 2011-2012 sezonu öncesindeki ilk antrenmanını 28 Haziran'da gerçekleştireceği bildirildi. İstanbul'daki çalışmalarını 4 Temmuz'a kadar sürdürecek siyah-beyazlı ekip, daha sonra Avusturya'nın Leogang bölgesine giderek kampa girecek. 15 Temmuz'a kadar burada kalacak Beşiktaş, kamp döneminde iki hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlılar, 12 Temmuz Salı günü SV Austria Salzburg, 14 Temmuz Perşembe günü FC Pinzgau Saalfelden ile karşı karşıya gelecek. Saatleri daha sonra belirlenecek her iki müsabaka da Leogang Steinbergstadion'da yapılacak. 

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