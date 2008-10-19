Kartal 13 dakika 3 attı

Turkcell Süper Lig'de başkent deplasmanına çıkan Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında galibiyete 3-1'lik skorla ulaştı.Ertuğrul Sağlam'ın yerine göreve getirilen Mustafa Denizli yönetiminde ligde ilk sınavını veren siyah-beyazlılar, 3 puanı 3 golle alarak liderlik koltuğuna oturdu.Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki maça Beşiktaş çok hızlı başladı. Henüz 3. dakikada Tello'nun golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 15. dakika içinde oluşturduğu baskıda Sivok ve Nobre'nin kafasından 2 gol daha bularak bir anda skoru 3-0 yaptı.Her iki takımın da hızlı ataklar geliştirdiği ilk devrede Gençlerbirliği Traore ve Burhan'la pozisyona girerken, konuk ekip de Holosko, Nobre ve Tello ile farkı açma şansları yakaladı.İkinci yarı ilk yarıya oranla daha düşük tempoda başlarken, topa daha çok sahip olan Gençlerbirliği, Engin'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Kahe'nin golüyle 61. dakikada farkı 2'ye indirdi. Golden sonra yaptığı değişikliklerle oyunda dengeyi sağlayan Beşiktaş, Bobo ve Delgado ile yakaladığı fırsatları harcayınca tabela değişmedi.Beşiktaş bu sonuçla, milli maç arasında göreve gelen yeni çalıştırıcısı Mustafa Denizli'ye 3-1'lik galibiyetle 'merhaba' derken, 7. hafta sonunda puanını 17'ye yükselterek, zirveye kuruldu.Stat: 19 MayısHakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu x, Serkan Gençerler x, Aleks Taşçıoğlu xGençlerbirliği: Periçx, Erkan x, Koray xx, Traore xx, Ergün x, Burhan xx, Mehmet x (Dk. 73 Kerem ), Hakan x (Dk. 58 Troisi x), Engin xx, Mustafa xx (Dk. 71 Djite x), Kahe xBeşiktaş: Rüştü xx, Serdar Kurtuluş x, İbrahim Toraman xx, Zapotocny xxx, İbrahim Üzülmez xx, Holosko x (Dk. 62 Bobo x), Cisse x (Dk. 77 Uğur x), Delgado xxx, Sivok xxx, Tello xxx (Dk. 62 Ali Tandoğan x), Nobre xGoller: Dk. 3 Tello, Dk. 11 Sivok, Dk. 13 Nobre (Beşiktaş), Dk. 62 Kahe (penaltıdan) (Gençlerbirliği)Sarı kartlar: Dk. 17 İbrahim Üzülmez, Dk. 37 Nobre, Dk. 48 Sivok, Dk. 90+1 Ali Tandoğan, 90+3 Uğur (Beşiktaş), Dk. 44 Engin (Gençlerbirliği)Kırmızı kart: Dk. 90+1 Ergün (Gençlerbirliği)3. dakikada Holosko'nun ara pasında topla buluşan Tello, kaleci Periç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturarak, takımını 1-0 öne geçirdi.6. dakikada Engin'in kullandığı köşe atışında topa Traore kafayla vurdu, ancak kaleci Rüştü meşin yuvarlağı kornere çeldi.11. dakikada Delgado'nun kullandığı köşe atışında Sivok altıpas içinde iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara göndererek, skoru 2-0 yaptı.13. dakikada sağ çaprazdan Tello'nun ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Nobre kafayla topu filelelere buluşturdu: 0-3.33. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa, meşin yuvarlağı altıpas içinde Burhan'a aktardı. Araya giren kaleci Rüştü topu rakibine çarptırarak, tehlikeyi önledi.42. dakikada orta sahada topu Hakan'dan kapan Delgado pasını soldaki Tello'ya aktardı. Bu oyuncu öne çıkan kaleci Periç'in üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.57. dakikada Mustafa kendi çabasıyla getirdiği topu sağ taraftan ceza alanı içindeki Engin'e aktardı. Bu futbolcu kötü vurunca top arka direkteki Kahe'nin önünde kaldı. Brezilyalı oyuncunun şutunda top kaleci Rüştü'den döndü. Dönen topu defans elemanları uzaklaştırdı.62. dakikada İbrahim Toraman'ın, Mustafa'yı düşürmesi sonrasında kullanılan penaltı atışını gole çeviren Kahe skoru 3-1'e getirdi.65. dakikada Delgado'nun sağ taraftan kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Bobo'un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.