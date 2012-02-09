-Kartal 1 puana razı oldu SİVAS (A.A) - 09.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'deki Sivasspor-Beşiktaş maçı, 1-1'lik skorla tamamlandı. 46. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Mustafa Pektemek, bir anda kaleci Nihat ile karşı karşıya kaldı. Mustafa'ya yetişen Navratil, rakibinin rahat pozisyonda vuruş yapmasına fırsat vermeyince, Beşiktaş net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 52. dakikada sol kanattan Erman'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Eneramo'nun zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Cenk tarafından kontrol edildi. 61. dakikadaki Beşiktaş atağında Veli'nin ara pasında topa hareketlenen Fernandes, bir anda gol pozisyonuna girdi. Fernandes'in ayağından kaçırdığı topa hamle yapan kaleci Nihat, kayarak meşin yuvarlağı oyun alanının dışına gönderdi. 65. dakikada Ziya'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Grosicki, uzak mesafeden çok sert vurdu. Kaleci Cenk, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda çeldi. Dönen topa Egemen ile birlikte hareketlenen Sivassporlu Rajnoch'un yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin üstünden auta çıktı. 75. dakikada Ziya'nın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Pedriel'in kafa vuruşunda kaleci Cenk, topu üst direğe çarpacağı sırada eliyle kontrol etmek istedi. Müdahalenin ardından kale alanının sol çaprazına düşen topu önünde bulan Eneramo'nun çapraz pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak, savunmaya çarparak kornere çıktı. 80. dakikada Fernandes'in pasıyla topla buluşan Mustafa Pektemek'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta falso kazanan meşin yuvarlak, direğin yanından auta gitti. 83. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Ziya'nın kale alanına gönderdiği topu Beşiktaş savunması uzaklaştıramadı. Kale alanında oluşan karambolde son olarak meşin yuvarlağı önünde bulan Eneramo'nun dönerek vuruşunda kaleci Cenk'i de geçen topu, Egemen son anda çizgiden çıkardı. 85. dakikanın ilk saniyelerinde Sivasspor beraberlik golünü buldu. Bu dakikada sol kanatta topla buluşan Erman, rakibinden şık bir hareketle sıyrıldıktan sonra uzak mesafeden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 88. dakikada Erman'ın kullandığı korner atışında ön direğe doğru hareketlenen Navratil'in kafa vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı. 90. dakikada gelişen Sivasspor atağında sağ kanattan topla rakip ceza alanına yönelen Mehmet Nas, ceza alanına girerken Pedriel ile verkaç yaptı. Pedriel, istediği pası veremeyince Sivasspor net bir fırsattan da yararlanamadı. Bu pozisyonda kaleci Cenk topu kontrol etti. Karşılaşma, her iki yarıda atılan 1'er golle sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 46'ya, Sivasspor ise 42'ye yükseltti. Stat: 4 Eylül Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Sönmez xx Sivasspor: Nihat xxx, Ziya xxx, Navratil xxx, Rajnoch xx, Uğur xx, Kadir xx, Kıvanç xx (Dk. 59 Mehmet Nas xx), Grosicki xx (Dk. 82 Cihan Özkara ?), Erman xxx, Cerny xx (Dk. 46 Pedriel xx), Eneramo xx Beşiktaş: Cenk xxx, Tanju xxx, Sivok xxx, Egemen xxx, İbrahim Toraman xxx, Ernst xxx, Necip xx (Dk. 88 Mehmet Akyüz ?), Veli Kavlak xxx (Dk. 84 Ersan ?), Fernandes xxx, Holosko xx (Dk. 73 Ekrem Dağ xx), Mustafa Pektemek xxx Goller: Dk. 43 Sivok (Beşiktaş), Dk. 85 Erman (Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 23 İbrahim Toraman, Dk. 35 Mustafa Pektemek, Dk. 66 Tanju (Beşiktaş), Dk. 28 Navratil, Dk. 43 Kadir (Sivasspor)