Kart yapılandırmaları Türk bankaları için bir fırsat

Fitch Ratings, tüketicilerin kredi kartı yeniden yapılandırma programından yararlanmalarının önemine değindi.



Dünya Gazetesi'nin haberinde Fitch Ratings, Cuma günü yayınladığı raporda, Türkiye'de tüketicilerin vadesi geçmiş borçlarını uygun şartlarla yeniden takvimlendirmelerini sağlayan resmi kredi kartı yeniden yapılandırma programı fırsatından yararlanmalarının, bankaların sorunlu kredi kartı kredilerini toplamalarını iyileştireceğini belirtti. Mayıs 2009 itibariyle vadesi geçmiş tüm kredi kartı kredilerinin bu yeniden yapılandırmaya uygun olduğunu belirten Fitch, bu kredilerin tutarının 900 milyon TL'ye, Türk bankacılık sisteminden verilen toplam kredilerin yüzde 0.2'sine ulaştığını tahmin eden Fitch, bunun ciddi bir oran olduğunu vurguladı.



Türkiye'de Temmuz 2009 sonu itibariyle kredi kartı portföylerinde varlık kalitesinin hızla kötüleştiğini ve sorunlu varlık oranının yüzde 10 civarına yükseldiğini belirten Fitch analiste Janine Dow, bu kötüleşmenin, tüketici kredileri kriterlerinin sıkılaşması, borçların toplanmasına daha fazla odaklanılmasının etisi ile, aynı hızla devam etmesini beklemediğini vurguladı.