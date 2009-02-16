Kart mağduru 43 bin kişi imzaladı

Bugün itibariyle 36 milyar lira olan kredi kartı borçlarının 3.5 milyar lirası takipte, 1 milyon 564 bin kişi ise kara listede. Tüketiciler Birliği tarafından başlatılan kampanya geniş katılımla sürüyor.



Tüketiciler Birliği tarafından kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla 21 Aralıkta başlatılan "Taksitle Ölmeyelim, Taksitle Ödeyelim" kampanyasında bugüne kadar 43 bin imzaya ulaşıldığı bildirildi.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, kredi kartı borçlarının ödenememesi nedeniyle tüketicilere uygulanan haciz işlemlerinin yüksek oranlarda arttığını belirterek, "bunun sonucu, her gün yeni intiharlar, boşanmalar ve gasplar yaşanır oldu" dedi.



İngiliz Avia Şirketi'nin yaptığı araştırmaya göre, tüketicilerin kredi kartı borçlarının toplam borcuna oranının yüzde 36 olduğunu belirten Kaya, "bugün itibariyle 36 Milyar TL olan kredi kartı borçlarının 3,5 Milyar TL'si takipli halde, 1 milyon 564 bin kişi ise kara listeye girdi. Kara listeye girmediği halde borçlarını ödemede zorluk yaşayanlar daha da fazla" diye konuştu.



Tüketiciler Birliği olarak 2008 yılı kasım ayı itibariyle ödeme zorluğu yaşanan kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için siyasi partilerden yasa çalışması yapmalarını beklediklerini anımsatan Kaya, bu kapsamda CHP İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz'ın, 1 milyon 564 bin kredi kartı mağdurunun borçlarının yeniden yapılandırılması için hazırladığı kanun teklifini, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığına sunduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını bildirdi.



Kaya, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılarak, mağdurlara yıllık yüzde 18 faiz oranıyla 24 ay taksit olanağı sağlanmasını istediklerini ifade etti.



Kaya, bunun için 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Yasasına bir geçici maddenin eklenmesi gerektiğini vurgulayarak, son günlerde artan intihar ve diğer üzücü vakaların önlenmesi için borçların mutlaka yapılandırılması gerektiğini belirtti.



43 bin imza



Tüketicinin tefecilere mahkum olmaması, intihar, aile içi geçimsizlik ve boşanmaların yaşanmaması, icra işlemleri ile adliyelerdeki yoğunluğun önlenmesi için Tüketiciler Birliği olarak 21 Aralıkta "Taksitle Ölmeyelim Taksitle Ödeyelim" adında kampanya başlattıklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti:



"Kampanyayı Türkiye genelindeki 14 şubemizde sürdürüyoruz. Bugüne kadar biriken 43 bin imza kredi kartı borçlarında yeniden yapılandırma ve sicil affına olan ihtiyacın en açık göstergesi. Mart ayı sonuna kadar sürdürmeyi düşündüğümüz kampanyaya destek vermek isteyenler http://kredikarti.tuketiciler.org adresindeki internet sitesine girip imzalarını ekleyebilirler."

