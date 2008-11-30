Kart mağdurları da af istiyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, 36 milyar YTL'ye ulaşan kredi kartı borçlarının hükümet tarafından yeniden yapılandırılarak, mağdurlara 24 ay taksit olanağının sağlanması gerektiğini, aksi taktirde önümüzdeki aylarda sosyal sorunların yaşanabileceğini söyledi.



Kaya, yaşanan küresel krizin, tüketim ve yatırım anlamında yapılan aşırı israftan kaynaklandığını öne sürdü.



Kontrolsüz tüketim ve kredi kartı kullanımının yaşanılan krizin temel nedeni olduğunu da savunan Kaya, ''Özellikle perakende sektörü ve alışveriş merkezlerindeki durgunluğun temel nedeni kredi kartı limitlerinin bitişidir. Yaşanan bu süreçte tüketiciler kartlarındaki limitlerin dolması, ceplerinde de nakit para kalmamasından dolayı temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi'' dedi.



Kaya, Türkiye'de halen 41 milyon 500 bin kredi kartı kullanıldığını ve bunlardan 25 milyonun borcu nedeniyle sorunlu olduğunu belirtti.



Bu kişilerin borçlarını ödeyememeleri durumunda önümüzdeki aylarda önemli sıkıntılar yaşanabileceğini belirten Kaya, şunları kaydetti:



''Kredi kartlarında biriken borçlar 36 milyar YTL'ye ulaşırken, borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı ise son 2 ayda yüzde 60'a çıktı. 36 milyar YTL'ye ulaşan kredi kartı borçları hükümet tarafından yeniden yapılandırılarak, mağdurlara yıllık yüzde 18 faiz oranıyla 24 ay taksit olanağı sağlanmalı. Yapılandırma kısa sürede gerçekleşmezse önümüzdeki aylarda aile içi şiddet, intihar ve hırsızlık gibi sosyal sorunların yaşanmaya başlayabilir.''



Kampanya başlatacağız



Birlik olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla kart mağdurlarının sesi olduklarını belirten Kaya, kart borçlarının taksitlendirilmesi için de girişimlerinin sürdüğünü söyledi.



Tüketiciler birliği olarak kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için önümüzdeki günlerde bir kampanya başlatacaklarını anlatan Kaya, ''Bu kampanyayla hükümetin kredi kartları borçlarındaki girdabı düzenlemesini isteyeceğiz'' dedi.



Kaya, tüketicilerinde kart harcamalarında dikkatli olması uyarısında bulunarak, gelir-gider dengesinin gözetilmesi gerektiğini bildirdi.

