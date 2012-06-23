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Ekonomi

Kart borcunu telefon ya da mesajla bildirmek 5 lira oldu

Kredi kartı aidatı ve hesap işletim ücreti ile başlayan para toplama işi artık, atılan her SMS'e kadar uzadı

23 Haziran 2012 12:53

Bazı bankaların uygulamaya koyduğu ve kredi kartı borçlarını bildiren 'sesli ya da mesajla bildirim sistemi' için tüketiciden arama başına 5 lira ücret alınıyor. Türkiye'de 50 milyonun üzerinde kredi kartı olduğu düşünüldüğünde, bankaların talep ettiği miktar büyük rakamlara ulaşıyor.

Bankaların müşterilerinden çeşitli adlar altında aldıkları paralarda yeni yöntemler ortaya çıkıyor. Kredi kartı aidatı ve hesap işletim ücreti ile başlayan para toplama işi artık, atılan her SMS'e kadar uzadı.


Dava açılabilir


Tüketicinin isteği dışında gönderilen SMS, mail, mektup gibi bildirilerden de 5'er liradan başlayan ücretler talep ediliyor.

Bankalar bu ücretleri hesap özetlerine yansıtmaya başlayınca, itiraz eden tüketicilere de, "Yaptığımız yasal ve sözleşmeye uygun" cevabı veriliyor.

Bankalar "Sözleşmeye yazılmak kaydıyla ücret talep edilebilir" savunmasını yaparken, uzmanlar tek taraflı ve tüketici ile müzakere edilmeden konulan maddelerin 'haksız şart' olarak kabul edildiğini belirtiyor.

Bu şekilde gerek yerel mahkemelerde gerekse Yargıtay'da birçok dosyanın tek taraflı sözleşme yüzünden tüketici lehine sonuçlandığını söyleyen uzmanlar, "Vatandaşlar bu tür ücret kesintileri için bankalara itiraz etmeliler. Eğer itirazlarından bir sonuç alamazlarsa, bağlı bulundukları kaymakamlıklardaki Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurmalılar" tavsiyesinde bulunuyor.

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