Kart borcu ödemelerinde kolaylık!

T24 - Birçok kişinin adeta korkulu rüyası haline gelen kredi kartı borcunun ödenmesinde benzer yöntemlerle finansal destek ve danışmanlık sağlayan firma sayısı giderek artıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, son yıllarda kullanımı giderek artan kredi kartı, hemen hemen birçok kişinin cüzdanında birden fazla bulunuyor.

Özellikle bilinçsiz ve aşırı kullanım nedeniyle oluşan yüklü kredi kartı borcu, bir süre ödenemeyince adeta korkulu rüya haline geliyor. Bu yüzden çok sayıda kişi, kredi kartı borcunu ödemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Vatandaşların bu çırpınışını gören bazıları ise kredi kartı borcunun ödenmesi konusunda finansal destek ve danışmanlık sağlayan firmalar kuruyor. 'yasal' olduğu ileri sürülen bu firmalar, kredi kartı borçlarının bankaların bile sunamadığı düşük faizli borçlanmalarla ödenmesine imkan tanıyor.

Bazı firmalar, bir vatandaşın borcunu aylık 0,95 faizle 12 ay taksite bölerken, bazıları 5 ay erteleme ve 24 aya kadar taksit imkanı sunuyor.

İnternet siteleri bile bulunan bu firmalardan birinin 'sistem nasıl işliyor' başlığı altındaki açıklamasında, şunlar kaydediliyor:

'5 bin lira toplam borcunuz olduğunu düşünelim. Bankanıza bu borcun asgari tutarı olan bin lirasını maksimum bir ay içinde ödemeniz gerekecek. Her ay da toplam borcunuz ve işleyen faizin asgari tutarını ödemeye devam edeceksiniz. Ama düzenli olarak asgari tutarı ödemenize rağmen borcunuz bitmiyor. Ayrıca her ay yüzde 3, yıllık yüzde 36 faiz ödeyeceksiniz. Biz aylık yüzde 0,95 vade farkıyla toplam borcunuzu 12 ay taksitlendiriyoruz. Bankanıza ödediğiniz faizin yarısı bir farkla ayda 464 lira taksit ödeyerek toplam borcunuz olan 5 bin lira borcunuzu 12 ay eşit taksitlerle kapatmış oluyorsunuz. Siz çayınızı içerken, biz tüm işlemlerinizi 20 dakikada tamamlıyoruz.'

Firma, kredi kartı borçlarını 2011 ocak ayına ertelerken 6 ile 12 ay eşit taksitlere bölüyor.

Diğer bir firma da benzer yöntemle yıllık yüzde 16 vade farkıyla toplam borcu 12 taksite bölüyor. Bu firma, bazı kredi kartlarında 3 ay erteleme, bazılarına ise 18 aya kadar taksit imkanı sunuyor.



Başka bir firma 5 ay ödemesiz imkan sağlıyor

Başka bir firma ise vatandaşın kredi kartı borcunu, 5 ay ödemesiz ve toplamda 24 aya varan taksitlerle ödemesine imkan tanıyacak yöntemlerle çalışıyor.

Yıllık yüzde 16, aylık yüzde 1,33 vade farkıyla toplam borcu 24 taksite bölen firma, tüm bu işlemler için rakipleri gibi kredi kartı haricinde hiç bir belge istemiyor.

Diğer bir firma da aylık yüzde 1,33 faizle 12 eşit taksitle kredi kartı borcunun ödenmesi konusunda destek sağlıyor. Firmanın internet sitesindeki açıklamada şöyle deniliyor:

'5 bin lira borcunuz olduğunu düşünelim. Biz aylık yüzde 1,33 vade farkıyla toplam borcunuzu 12 taksite bölüyoruz. Bankanıza ödediğiniz faizin yarısı bir farkla ayda 483 lira taksit ödeyerek toplam borcunuz olan 5 bin lirasını 12 eşit taksitte kapatmış oluyorsunuz. Yapılan tüm işlemler yasalara uygun olarak yapılmaktadır.'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya ise 2008 yılı Temmuz ayında bankalara olan kredi kartları dahil toplum borcun 109 milyar lira olduğunu belirterek, 'Bu rakam, 2009 yılın aynı ayında 117 milyar, 2010 yılında ise 149 milyar liraya ulaştı. Özellikle kredi kartı borçları giderek büyüyor' dedi.

Bazı kişilerin tüketicilerin içinde bulunduğu durumdan kazanç sağlamaya çalıştığını ifade eden Kaya, 'Mağduriyetten inanılmaz paralar kazanıyorlar. Bir miktar parası olan kişi hemen kredi kartı borcu bulunan vatandaşın peşine takılıp, bundan para kazanmaya çalışıyor' diye konuştu.



