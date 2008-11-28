Kart borçlularının sayısı Ekim’de 101 bine ulaştı

Kredi kartı borcunu ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenleri gösteren ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alan kişi sayısı, Ekim ayında, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 1,8 artarak 101 bin 209 oldu.



Kredi kartı borcunu ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenleri gösteren negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alan kişi sayısı, Ekim ayında, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 1,8 oranında artarak 101 bin 209 oldu.



Merkez Bankası verilerine göre, Eylül ayında toplam 99 bin 392 adet olan ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamı, Ekimde 101 bin 209'a çıktı.



Aynı dönemde ferdi kredi borcunu ödememiş kişi sayısı yüzde 26,6 azalarak 42 bin 920'den 31 bin 502'ye gerilerken, kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı ise yüzde 23,4 artarak 56 bin 472'den 69 bin 707'ye yükseldi.



Verilere göre, 2008 yılının on ayında ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 109 bin 605 olarak belirlenirken, bunun 852 bin 812'si kredi kartı borcunu ödememiş kişilerden, 256 bin 793'ü de ferdi kredi borcunu ödememiş kişilerden oluştu.



Bir kişinin tüm yıllar içinde bir kez sayılması durumuna göre, 2003 yılından bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 53 bin 752 olurken, bunun 252 bin 214'ü ferdi kredi borcunu, 801 bin 538'i de kredi kartları borcunu ödemeyenlerden meydana geliyor.

