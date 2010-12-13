-KART BORÇLARINA YAPILANDIRMA GÜNDEMDE DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Türkiye Bankalar Birliği, kredi kartlarına yönelik genel nitelikli bir yapılandırma çalışmasının TBB'nin gündeminde olmadığını duyurdu. TBB, bugün bazı basın yayın organlarında ''Kart borçlarına af geliyor'' başlığı ile haber ve değerlendirmelere yer verildiğini hatırlatarak, bu değerlendirmenin daha doğru anlaşılması amacıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in, 6 Aralık 2010 tarihinde TBB'yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ile görüştüğü, görüşmede, sicil affı ve kredi kartı borçlarının yapılandırılması konularının ele alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Sicil affı uygulamasının daha önce de gündeme geldiği, bankaların kredi kullandırırken asıl önem verdikleri konunun, müşterilerin krediyi ödeme gücü olduğu belirtilmiştir. Kredi kartı borçlarını ödemeyi isteyen ancak ödeme güçlüğü içine düşmüş müşteriler için 2009 yılının ikinci yarısında bir yapılandırma gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Bu nedenle yeni bir düzenlemeye gerek olmadığı açıklanmıştır. Bireysel ve ticari nitelikli kredi kartlarına ilişkin Kasım 2010 verilerinin, kredi kartlarında sorunlu kredilerin azalmakta olduğunu gösterdiği söylenmiştir. Borcunu ödemeyi isteyen ancak ödeme sıkıntısı içinde olan esnaf ve sanatkarların yapılandırma taleplerinin de gönüllülük esasında değerlendirilebileceği konuşulmuştur. TESK tarafından belirlenecek ihtiyaçların TBB'ye iletilmesi durumunda, TESK ve yapılandırmaya olumlu bakan bankaların katılacağı bir komitede konunun ele alınabileceği prensip olarak benimsenmiştir. TESK ve TBB arasında yapılacak çalışmalarda sadece sorunlu kredilerin değil, TESK üyelerinin kredi ihtiyaçlarına ilişkin bir değerlendirmenin yapılabileceği konuşulmuştur. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde kredi kartlarına yönelik genel nitelikli bir yapılandırma çalışmasının TBB'nin gündeminde olmadığını bilgilerinize sunarız.''