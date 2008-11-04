'Kart borçlarına da af gelsin'

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, kredi kartı borcunu ödeme gücü hiç bulunmayan, asgari ücret altında geliri olan veya hiç geliri olmayan tüketicilerin borcunun silinmesi gerektiğini kaydetti.



Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicilerin her 3 ayda bir otomatiğe bağlanan zamlarla yaylım ateşine tutulduğunu, yılbaşından bu yana elektriğin yüzde 58, doğal gazın yüzde 75 oranında zam yapıldığını belirterek, gıda, sağlık ve eğitimin de her geçen gün pahalandığını söyledi.



Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısının son 3 ayda 46 bin 216 kişiden 61 bin 91 kişiye yükseldiğini kaydeden Çetin, bugün 1 milyona yakın tüketicinin kredi kartı borcu nedeniyle takipte, kara listede ve bunalımda olduğunu ifade etti. Çetin, kredi kartı borçları ve tüketici kredisinden doğan ana para borçlarının faizlerden arındırılarak, yıllık yüzde 3 faizle 18 eşit taksitle ödenmesi gerektiğini belirterek, "Hükümetin vergi gelirlerinin sadece yüzde 9,8'ini ödeyen tüccara, sanayiciye, bankacıya sağladığı ödeme kolaylığını, vergi gelirlerinin yüzde 76'sını ödeyen tüketiciye de sağlamalıdır. Kredi kartı borcunu ödeme gücü hiç bulunmayan ve asgari ücret altında geliri olan veya hiç geliri olmayan tüketicilerin borcu silinmeli ve bu tüketicilere yeterli geliri olmadıkça bir daha kredi kartı verilmemelidir.



Araç ve konut kredisi alan tüketicilerin Eylül-Ekim-Kasım aylarındaki kur ve faiz artışları devletçe karşılanmalı, bu tür tüketici kredilerindeki kur makul bir seviyede sabitlenmelidir" açıklamasını yaptı.



