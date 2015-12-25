Kart aidatları iade edilecek mi?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci kredi kartı aidatları ve dosya masraflarıyla ilgili yaptığı açıklamada Ocak ayında bankalar ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile görüşme yapacaklarını söyledi.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yargıtay'ın tüketici lehine kararlarına rağmen kredi kartı aidatları ve dosya masraflarını geri almak için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuran sayısının milyonları geçtiğini belirterek, sorunun çözümü için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ile bir sohbet toplantısı yapan Bakan Tüfenkci, "Kredi aidatları ve kredi dosya masraflarıyla ilgili Yargıtay tüketici lehine kararlar verdi. Ancak tüketiciler bireysel olarak Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruyor. Hakem Heyetleri çalışamaz noktaya geldi. Bu iki konuyla ilgili başvurulan dosya sayısı 2014 sonu itibariyle 5 milyona yaklaştı. Sorunun vatandaşın bireysel başvuru yapmadan çözümü için Bakanlık olarak bir çalışma başlattık. Bankalar Birliği de aynı konu için bizimle görüşme talebinde bulundu. Onlar da çalışma yapıyor. Ocak ayında hem Bankalar Biriliği hem de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkilileriyle bir araya gelip ortak çözüm arayacağız" dedi.

Bakanlık olarak nasıl bir çözüm üzerinde durdukları sorusuna ise Tüfenkci, "Mesela aidatsız bir kart, dedik. Ama bu kartlar taksit özelliğine sahip olmadığı için neredeyse bu kart talebinde bulunan yok, denecek kadar az. Biz de bakanlık olarak hem taksitlendirme yapan hem de aidatları düşük olan ya da hiç aidatı olmayan kart olsun, istiyoruz. Bununla ilgili bir talebimiz var. Gerekirse kanunu da değiştireceğiz. Önemli bir konu da bankaların tüketiciyi, kartların özellikleri ve aidatları konusunda doğru bilgilendirmeleri. 2014'te Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan 5 milyon 441 bin başvurunun yüzde 90'ını kart aidatları ve dosya masraflarının iadesi oluşturuyor. Bu dosyaların yüzde 95'i de tüketici lehine sonuçlanıyor" yanıtını verdi.