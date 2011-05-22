-KART AİDATINDAN KURTARMA TEKLİFİ BORÇ GETİREBİLİR ADANA (A.A) - 22.05.2011 - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, son dönemde bankaların tüketicilere ''kart aidatından kurtarmak'' için çeşitli teklifler getirdiğini belirterek, getirilen teklifle sadece 50 TL aidattan kurtulmak isteyen tüketicilerin teklifi kabul etmesi durumunda 40 katı geçen borç yükünün altına sokulduğunu iddia etti. Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 26 milyon kişinin, 46 milyon civarında kredi kartı kullandığını söyledi. Yaklaşık 10 milyon kart sahibinin borçlarını ödemekte zorlandığını belirten Kaya, borçlarını ödemeyen 2,5 milyon kişinin de bankalar tarafından kara listeye alındığını bildirdi. Kaya, son dönemlerde, kredi kartı aidatından vazgeçmek istemeyen bankaların, yargı aşamasında mahkum olduklarından dolayı aidattan elde edecekleri geliri alışveriş cirolarından yakalamak istediklerini söyledi. Bunu sağlamak için tüketiciye aylık veya 3 aylık gibi 1000 liradan başlayan alışveriş alt limiti şartı koştuklarını öne süren Kaya, ''Tüketicinin bunu kabul etmesi halinde aidat almayacaklarını belirtiyorlar. Ancak kart kullanıcısı ortalama 50 TL aidat borcundan kurtarılırken ödenemeyecek miktarlara varan borçlandırmaya itiliyor'' iddiasında bulundu. Kaya, tüketicinin ihtiyacı olmasa dahi bankaların teşvikiyle gereksiz harcamalar yaptırdığını ifade ederek, ''Akabinde ödenemeyen borçlara yüksek faizler de uygulanarak banka gelirlerinin geometrik artışı sağlanıyor'' diye konuştu. Nazım Kaya, 1000 lira alışveriş şartı getirilen bir tüketicinin, 1000 lira borcu ödeyememesi halinde 315 lira faizle borçlandırıldığını belirterek, şunları kaydetti: ''Artan borcun ödenmesi imkansız hale gelmektedir. Borcun tahsili için ihtar ve icra masraflarının da eklenmesiyle birlikte, sadece 50 TL aidattan kurtulmak isteyen tüketici bunun 40 katını geçen borcun altına sokulmaktadır. Bankaların bu uygulamalarla tüketiciyi borca itmeleri iyi niyetle bağdaşmayacağı gibi, aile ve ülke ekonomisine de ciddi darbe vurmaktadır.'' Kaya, tüketicilerden, kart aidatına karşı yasal yollarla mücadelelerini sergileyip aidat ödemesini iptal ettirebileceğini unutmamaları gerektiğini vurgulayarak, borçlandıran tekliflere hayır demelerini istedi.