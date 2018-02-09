Kars'tan İstanbul'daki okullara sıra gönderiyor

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS\'ta mobilya fabrikası bulunan Yasin Koç, İstanbul\'daki meslek liselerine, okul sıraları gönderiyor. Kars\'tan batıya sadece kaz eti, kaşar ve bal gönderilmediğini belirten Koç, \"Ülkenin bir ucundan diğer ucuna okul sırası göndermek, bizim için gurur verici\" dedi.

Kars\'ta yaşayan ve mobilya fabrikası bulunan iş adamı Yasin Koç, Artvin\'den satın alınan kayın ağaçlarını son sistem makinelerden geçirip, ürettikleri masa ve sıraları kamyonlarla İstanbul\'daki bazı meslek liselerine ulaştırıyor. Mobilyacılığı 35 yıldır yaptığını belirten Koç, 10 yıldır da okul sırası imal ettiklerini söyledi. Kentte iklim şartlarının çok ağır olduğuna değinen Koç, \"Eksi 30 derecede çalışıp, üretip, batıya mal satmak, güzel bir duygu. Bazen kompresörü bile ısıtmak için elektrikli ocak yakıyoruz. Ülkenin bir ucundan diğer bir ucuna okul sırası göndermek, bizim için gurur verici; ama buradaki okulların da bunları batıdan satın alması, garip bir olay. Kars\'tan da batıya genellikle kaz, bal ve kaşar gönderiliyor. Bunlara bizim sayemizde bir de okul sıraları eklenmiş oldu\" dedi.

Yasin Koç, ayrıca halkın ve yöneticilerin yerel üreticilere sahip çıkmasını istedi.

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