Kars'taki uluslararası sempozyumda Azerbaycanlı tarihçiler Rus tarihçilere tepki gösterdi

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi\'nde (KAÜ) düzenlenen \'100\'üncü Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu\'nda Azerbaycanlı tarihçiler, Rus tarihçilere tepki gösterdi.

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü ve KAÜ işbirliğiyle düzenlenen sempozyum Prof. Dr. Necdet Leloğlu konferans salonunda oturum başkanlığını Kafkas Üniversitesi’nden Prof.Dr. Hacali Necefoğlu’nun yaptığı 1\'inci oturumda Rus tarihçiler Prof.Dr. Damir Shapsunov \'devrimci düşüncenin akılcılığı ve yaratıcı olanaklarının sınırlılığı üzerine\' Doç.Dr. Yuriv Zakunov \'Rus devriminin tarih bilimsel dersleri\', Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü’nden Sevinç Aliyeva \'Bolşevikler\'in Kafkas’da milli siyaseti\', Ahi Evran Üniversitesi’nden Yard.Doç.Dr. Asst. Prof. Mahmut Bolat da \'Milli mücadele dönemi Türk düşününde Bolşevizm\' konularında konuşma yaptı.

Sunumlardan sonra söz alan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nden Doç. Dr. Cebi Behramov, Rusya’dan gelen tarihçilere seslenerek, şöyle dedi:

\"Son 300 yılda Rusya’nın yürüttüğü siyaset ve onun devamı olarak Sovyet iktidarının yürüttüğü siyaset bütün halklar için facialarla neticelendi. En çok zarar gören Azerbaycan halkıdır. Benim toprağım ikiye bölündü. Benim toprağıma benim milletime düşman kesileni Rusya göçürdü. Ermeniler\'i siz göçürtmüşsünüz. Onlara burada eline silahı siz vermişsiniz. Bu sizin belgelerinizde var. 2\'nci Dünya Savaşı’nda Ermeniler, Almanlar\'ın tarafına geçtiler. Erivan’da heykel kuranda Rusya sustu, Putin sustu. Soruyorum niye susuyor sunuz? Bu muhabbet sizde Ermenilere hayırdır? Karabağ’a gelince Azerbaycan halkına karşı tecavüz edildiği halde hemen Putin susuyor. Soruyorum, hayrola?\"

Behramov, daha sonra konuşmasına Rusça devam etti. Bunun üzerine Doç. Dr. Yuriv Zakunov, Sovyet ihtilalinden herkesin zarar gördüğünü ifade etti ve “Bu facialar bizi birleştirmeli ayırmamalı. Sovyetler Birliği Rusya ile aynılaştırılmak istenmişti. Rusya çok büyük bir denemenin kurbanıdır\" dedi.

Bu sırada salonda bulunan Kırımlı akademisyen “Çarlık zamanında Kırım işgal edildi. Sovyetler zamanında sürgüne uğradık. Bugün de işgal altındayız. Bu birleştirmek yalandır denmesin. Yalansa buyursun\" diyerek Ruslar\'a tepki gösterdi.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü’nden Hacı Hasanov da “Çar Rusyası benim topraklarımı işgal etti. Çar Rusyası Kars’ı işgal etti, Batum’u işgal etti, onbinlerce insanı öldürdü. Azerbaycan halkına karşı burada yalanlar atılıyor\" diyerek tepkiyi artırdı. Tartışmaların artması ve ortamın gerilmesi üzerine KAÜ sempozyum yönetimi soru-cevap kısmını bitirerek oturumu noktaladı.

Doç.Dr. Cebi Behramov, Rus tarihçilere neden tepki gösterdiğinin gazeteciler tarafından sorulması üzerine Rus Tarihçi Doç.Dr. Yuriv Zakunov’un konuşmasında büyük yanlışlara yol verdiğini belirterek şunları söyledi:

\"Yani Çar Rusyası\'nı Rus İmparatorlarını tariflemekle onlara tarifname söylemekle onların güya insanlık için çok büyük mutluluklar getirdiğini söyledi. Sovyetler Birliği’nin güya yanlışlıklar yüzünden çöktüğünü söyledi. Bunlara cevap olarak ben de bir bilim insanı olarak öz cevabımı verdim. Rusya’nın son 300 yılında yürüttüğü siyaset neticede halkların bir çoğunun devletçiliğini yitirmelerine, arazilerinin işgal olunmasına, soykırıma maruz kalmasına sebep oldu. Azerbaycan halkının iki yere bölünmesi Çar Rusyasının ürettiği siyaset neticesindedir. Bundan 200 yıl önce Azerbaycan iki yere parçalanmış onun Kuzey hissesinde Rusya hakimiyeti kurulmuş 1920 yılında Sovyet hakimiyeti tarafından işgal olunmuş ve 70 yıl biz Sovyet esareti altında kaldık. Halkımıza karşı cinayetler türetilmiş, soykırım cinayeti türetilmiş. Bütün bunlara rağmen o konuşmacı çok büyük yanlışlıklara yol verdi. Rusya’dan olan Doç.Dr. Yuriv Zakunov’un çıkışına cevap olarak ben bunları söyledim.\"



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