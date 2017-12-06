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Kars'taki okullara kar tatili

KARS, (DHA)-KARS'ta etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

06 Aralık 2017 20:12

KARS, (DHA)-KARS\'ta etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Kars il genelinde yarın (perşembe) okulların bir gün süre ile tatil edildiği açıklandı. Digor yolunda etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı TIR sürücüleri yolda kaldı. 
Kent genelinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken bazı yollarda ise sürücüler zor anlar yaşıyor. Digor yolu rampalar mevkii olarak bilinen noktada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok TIR yolda kaldı. Yolun trafiğe kapanmasıyla Digor-Kars karayolunda yaklaşık 1 saat ulaşım sağlanamadı. Ardından yoldaki bir TIR çekildi ve trafik tek şeritten sağlanmaya başlandı. Bazı sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildi, bazıları da tüm imkanları zorlamasına rağmen aracını hareket ettiremedi. Sürücülerden bazıları küreklerle lastiklerin altına kar altından toprak bulup dökmeye çalıştı, bazıları taktıkları zincirlerin de kırılmasıyla çaresizce beklemeye başladı. Yolda kalan TIR\'ların yanından geçmeye çalışan bazı otomobiller de yolda kaldı.
Büyükbaş hayvan taşımacılığı yapan TIR sürücüsü Baytar Uluç, \"Saat 7\'den beri yoldayız. Greyder gelip burada çalışma yapıyor ama buraya tuzlama yapılması lazım. Burada tuzlama yapılırsa daha rahat çıkarız. Kendi imkanlarımızla çıkmaya çalışıyoruz, mecburen de yolu kapatıyoruz. Bizde toprak, taş atarak çıkmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

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