Kars’taki FETÖ duruşmalarında 2 tahliye

KARS, (DHA) - KARS’ta Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine karıştığı öne sürülen, aralarında İl Jandarma eski Komutanı Albay Serdar Güngör’ün de bulunduğu 6’sı tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti, 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

Kars 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın ikinci duruşmasında, tutuklu yargılanan Kars Jandarma eski Komutanı Güngör, dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, Binbaşı Ömer Talay, Yüzbaşı Ömer Şener, Üsteğmen Levent Saka, Astsubay Murat Aydoğmuş ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladığını ileri sürdü. Avukatlar, bu nedenlerle müvekkillerinin tahliyesi ve beraatini istedi.

Avukatların savunma yapmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dönemin Selim İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şener ile Üsteğmen Saka’yı tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak, tahliye etti. Heyet, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 29 Ocak\'a erteledi.