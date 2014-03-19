Kars’ta TÜİK bürosuna silahlı saldırı; 7 ölü!

Türkiye İstatistik Bürosu'nun Kars bürosunda bu sabah mesai saatinin başlamasının ardından katliam yaşandı. Kurum çalışanı altı kişiyi öldürüldü. Katliamı yapan kişi daha önce TÜİK'te çalışan bir sosyolog olduğu öğrenildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Bürosu'nun Kars'taki bürosu bu sabah bir saldırının hedefi oldu. Hürriyet’te yer alan habere göre, sabah mesai saati başladığında büroyu basan bir kişi ve büroda bulunan altı kişiyi kalaşnikof ile öldürdü ve ardından intihar etti. Bir kişi halen yaralı, hayatını kaybedenler arasında kurum müdürü Mehmet Tolon da bulunuyor.

Ceza alan memur katliam yaptı

Kars’ta meydana gelen olayın, müfettiş soruşturması sonucu ceza alan bir memurun cinnet getirmesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre bir yıldır TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü’nde çalışan memur hakkında bir süre önce soruşturma açıldı. Bu soruşturmada memura ceza verildi. Bu nedenle bölge müdürü ile tartışan memurun, önce mesai arkadaşlarını rehin aldığı, bir süre sonra da hepsini öldürerek intihar ettiği bildirildi. Rehine olayına karşı özel harekat timleri olay yerine gittiğinde 7 cesetle karşılaştı.

Kars Valisi: Sosyolog olarak çalışıyordu

Kars Valisi Eyüp Tepe saldırının terör olayı olmadığını belirtirken şu açıklamayı yaptı: "Olayın terör saldırısıyla ilgisi yok. Saldırganın kimliği Veysi Erin. TÜİK'te sosyolog olarak görev alıyordu. Altı kişiyi öldürmüş ve intihar etmiş."

‘Önce müdürü rehin almış’

Kars Belediye Başkan adayı Naif Alibeyoğlu da eylemi gerçekleştiren kişinin daha önce çalışan bir kişi olduğunu ifade ederek “Psikolojik sorunları olduğu ifade ediliyor. Kısa bir süre önce Diyarbakır’a gidiyor ve beraberinde silah getiriyor. Önce müdürü rehin alıyor. Sağa sola ateş açıyor. 6 kişiyi öldürüyor daha sonra da kendisi intihar ediyor. Çok sayıda yaralı da var” dedi.

TÜİK'ten açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Veysi Erim 'in çalışan 6 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kars Bölge Müdürlüğümüzde 19.03.2014 tarihinde üzücü bir olay meydana gelmiştir. Kurumumuz çalışanlarından birisi, silahlı saldırıda bulunarak 6 personelimizi öldürmüş bir personelimizi yaralamıştır. Şahıs daha sonra kendisini vurarak intihar etmiştir. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur. "

Kars Valiliği’nden açıklama

Kars Valiliği TÜİK Binasına silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “19 Mart 2014 Çarşamba günü TUİK Bölge Müdürlüğünde çalışan Veysi ERİM saat 08.30 civarında Bölge Müdürlüğü binasına gelerek Bölge Müdürlüğünde çalışan 5 kişi ve Bölge Müdürünü Glock marka tabanca ile öldürdükten sonra intihar etmiştir. Ayrıca olay esnasında kurumda bulunan 1 çalışan yaralanmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Veysi ERİM, TUİK Bölge Müdürlüğünde Sosyolog kadrosunda çalışan memur olup, psikolojik sorunları ile ilgili tedavi görmekteydi. Bu vahim olayın herhangi bir siyasi ve terör olayı ile ilgisi olmayıp, psikolojik tedavi gören Veysi ERİM’ in cinnet halinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilmektedir. Görev başında şehit olan personellerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diler, yaralı olan personelimize acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Öte yandan, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

Atatürk Caddesindeki TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'nde yaşanan silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin, TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Tolon (61), TÜİK Şube Müdürü Osman Ay (49), İdari ve Mali İşler Müdürü Ramazan Haydar (31), veri hazırlama memuru Abdülnaci Çolak (39), istatistik memuru Ahmet Onur Banker (32), anketör Safet Karaçay (29) ve olayı gerçekleştirdikten sonra intihar eden sosyolog Veysi Erim (33) olduğu tespit edildi.

Olayda yaralanan ve Kars Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren sekreter Neslihan Çelik Koca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsi için Erzurum'a gönderileceği belirtildi.