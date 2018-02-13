Kars'ta 'Tarım Zirvesi' düzenlendi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın katılımıyla Kars\'ta düzenlenen \'Tarım Zirvesi Kars\' toplantısında, Hürriyet Gazetesi ve Denizbank\'ın ortaklaşa hayata geçireceği projeler çiftçilere anlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu\'nda düzenlenen, \'Tarım Zirvesi Kars\' toplantısına, bakanlar Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ahmet Arslan ile Kars Valisi Rahmi Doğan, Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve çiftçiler katıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, zirvede yaptığı konuşmada, \"Bir cümle ifade etmek lazım, zaman zaman söylenir veya bölgede kullanılan bir ifade var: \'Aman ha etliye, sütlüye karışma\'. Bu çok manidar bir ifadededir. \'Etliye sütlüye karışma\' demek; başkalarının size biçtiği role göre hareket edip, başkalarının size biçtiği işlemleri yapın, işi yapın onun dışında bir ses çıkarmayın. İşte tam da bu cümleden hareketle biz artık etliye de karışıyoruz, sütlüye de karışıyoruz. Karışmak zorundayız ve bunu daha iyi yapmak zorundayız\" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise Kars ve bölgenin tarım ile hayvancılık için önemli olduğuna vurgu yaparak, hükümetin gündeminde olan 300 küçükbaş destek projesi hakkında da açıklamada bulundu. Fakıbaba şunları söyledi:

\"İthalata ihtiyaç kalmadan nasıl kendi ürünümüzü üretiriz, hep onun heyecanını yaşadık. Hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz, bunu birlikte başaracağız. Sizler üretici bizler tüketiciyiz. Anaç hayvana önem vermediğimiz takdirde sadece besicilikle bu işi çözemeyeceğimizi bilmemiz lazım. Bunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Geldiğimiz günden beri söylüyorum: Anaç sayısını artıracağız. Hesaplarını yaptık, 300 kuzu sizin olacak, ancak bunu bütün arkadaşlara verecek değiliz. Bu yıl 500 bin koyun vereceğiz, önümüzdeki yıl da 500 bin vereceğiz ve devam edecek. Buradaki amacımız, şehirdekileri köye getirmek değil, öncelikle köydeki arkadaşlarımızın şehre gitmesini önlemek. Öncelikle bu hak sizin olacak. Hatta hanımefendileri sigortalı edeceğiz. Anne şehre gitmeyince baba da evlat da oradan ayrılmayacak.\"

Tarımla uğraşan paydaşlarının yanında olmak, onların sorunlarını bire bir dinlemek istediklerini belirten Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş de şunları kaydetti:

\"Sayfalarımıza, dijital tüm platformlarımıza bunu yansıtmak istiyoruz. Bizim bu anlamda tüm paydaşları çok iyi anlamamız gerekiyor ve mümkün olduğu kadar bu projeyle birlikte sizlere bu pencereyi vermeyi hedefliyoruz. Biliyorsunuz Türkiye, gıda, tarım ve hayvancılık anlamında çok ciddi bir haber ve içerik üretiyor. Bu konuda da çok ciddi anlamda bir etki alanı yaratıyor. Yakından birkaç örnek verecek olursak; geçen yıl yurdumuza Brezilya\'dan, Arjantin\'den yasal olmayan yollarla sokulan etlerle ilgili yaptığımız haberden sonra bakanlıklarımız ve güvenlik güçlerimiz tarafından çok ciddi çalışmalar yürütüldü ve bunların neticesinde çok ciddi bir caydırıcılık neticesine ulaşıldı. Yine 2017 yılında yaptığımız, ekmekle ilgili, GDO ile ilgili haberler de, sağ olsun o dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Bey ciddi anlamda müdahil oldu ve ilgili müesseselere gerekli yaptırımları anında uygulattı. Bu anlamda caydırıcılık dediğimiz gibi büyük önem taşıyor, bu anlamda bizler sektöre destek olmaya ciddi anlamda devam edeceğiz.\"



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