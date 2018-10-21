Kars'ta şüpheli asker ölümü

Kars’ta iddiaya göre arkadaşıyla şakalaştığı sırada başından vurulan bir asker yaşamını yitirdi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir askerin ‘yanlışlıkla’ ateş alan silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Sarıkamış ilçesindeki Orbay Kışlası’nda kulübede nöbet tutan erler R.Ş. ile Hakan Atan, iddiaya göre şakalaşmaya başladı.

Bu sırada ateş alan R.Ş.’nin tüfeğinden çıkan kurşun, Piyade Er Hakan Atan’ın başına isabet etti.

Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan 21 yaşındaki Hakan Atan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Atan’ın cenazesi Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, R.Ş.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan yaşamını yitiren Hakan Atan’ın Adana’nın Tufanbeyli ilçesi nüfusuna bağlı olduğu kaydedildi.