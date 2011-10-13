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Kars'ta şüpheli araç paniği KARS (A.A)

13 Ekim 2011 02:44

-Kars'ta şüpheli araç paniği KARS (A.A) - 12.10.2011 - Kars'ta, park halinde çalışır vaziyette bırakılan araç, kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde sürücüsü tarafından park edilerek çalışır vaziyette bırakılan 65 NE 874 plakalı kapalı kasa kamyoneti fark eden çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra söz konusu mevkiye gelen bomba imha uzmanı ekibi, araç ve çevresinde inceleme yaptı. Bu esnada kamyonetinin yanına gelen sürücü Recep Bingöllü, güvenlik güçlerine, kapalı kasa içerisinde gıda maddesi olduğunu, bozulmaması için aracı çalışır vaziyette bıraktığını ifade etti. Polis ekipleri, durumun normale dönmesiyle caddeyi yeniden trafiğe açarken, sürücüye trafik kurallarını ihlalden cezai işlem uyguladı.

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