Kars'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına 5 tutuklama

Bedir ALTUNOK/KARS (DHA)- KARS\'ta PKK/KCK\'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi\'ne (DGH) yönelik yapılan operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik 7 Kasım günü operasyon yapıldığı belirtildi. Kars merkezli Şanlıurfa\'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5\'i \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı. 2 şüpheli ise, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Açıklamada, \"İlimiz genelinde terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız, demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir\" denildi.