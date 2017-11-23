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Kars'ta kaza yaparak yaralanan mühendis, donarak öldü

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA) - KARS'ta meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü mühendis, Selçuk Vural, sıfırın altında 15 derece soğukta donarak öldü

23 Kasım 2017 17:05

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA) - KARS\'ta meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü mühendis, Selçuk Vural, sıfırın altında 15 derece soğukta donarak öldü.
Kaza, bu sabah meydana geldi. Selçuk Vural yönetimindeki 06 DZ 6602 plakalı otomobil, Kars-Iğdır karayolu Hanlar Geçidi Mevkii\'nde şarampole yuvarlandı. Havanın aydınlanmasıyla kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Vural\'ın sıfırın altında 15 derece soğukta donarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Vural\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Digor Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Kazanın olduğu bölgede etkisini sürdüren tipi nedeniyle yolda zaman zaman ortaya çıkan sıkıntıları gidermek için karayolları ekipleri de seferber oldu. Karayolları ekipleri yol kenarında gün boyu kar temizliği yaptı. Trafik ekipleri de yolda kontrollerini artırarak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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