Kars’ta kar eğlencesi

KARS, (DHA)-KARS’ta etkili olan kar yağışı eğlenceye dönüştü. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı çok sayıda kişiyi sokağa döktü.

Hükümet Konağı önünde toplananlardan bir bölümü kardan adam yaptı, kimikartopu oynayarak kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı alanda çocuklar da doyasıya eğlendi. Toplananlar, karda yuvarlandı, \'Timsah yürüyüşü\' yaptı, halay çektiler ve birbirlerinin üzerini kar fırlattılar. Kar eğlencesine ailece çıkanlarda vardı. 7’den 70’e herkes saatlerce karın tadını doyasıya çıkardı.

Kafkas Üniversitesi\'nde öğrenim gören Büşra Bayam, kar yağışıyla birlikte dışarı çıkarak kartopu oynadıklarını söyledi. İlhan Turan da kar yağışını eğlenceye dönüştürdüklerini belirterek, “Hava bugünde çok güzel. Kars’ta böyle bir gün görmek gayet güzel, bu güzel günde kartopu oynamaya çıktık.\" diye konuştu.

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