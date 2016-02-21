Kars'ın iki ilçesinde 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Kars'ta, PKK'ya karşı yürütülen askeri operasyonlar nedeniyle Selim ve Sarıkamış ilçelerinde bazı yerlerin, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği bildirildi.

Cizre, Sur, İdil, Nusaybin gibi yerlerde operasyonlar devam ederken Kars'ta da 15 günlük "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Habertürk'ün haberine göre; Kars Valiliği resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, icra edilecek askeri operasyonlarda sivil vatandaşların zarar görmemesi için Selim ilçesi Bozkuş-Akçakale bölgeleri ile Sarıkamış doğusu-Selim güneyi ve Kağızman Paslı köyü batısında kalan Aydere, Kireçhane ve Kavak derelerini kapsayan bölgelerin, valilik kararıyla 7 Mart'a kadar, ''özel güvenlik bölgesi'' ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce de Kağızman ilçesi Çemçe-Madur ile Sarıkamış ilçesi Boyalı Ormanları bölgesinin, Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Mart tarihine kadar ''özel güvenlik bölgesi'' ilan edilmiş olduğu da hatırlatıldı.