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Kars'ta içlik ve çorap satışları arttı

KARS, (DHA) - KARS'ta, soğuk hava şartlarının etkili olmasıyla kışın giyilen içlik ve çoraplar, rağbet görmeye başladı

13 Ekim 2017 13:04

KARS, (DHA) - KARS\'ta, soğuk hava şartlarının etkili olmasıyla kışın giyilen içlik ve çoraplar, rağbet görmeye başladı.
Kent merkezinde, kışlık giyim satan seyyar satıcılara akın eden Karslılar, bütçelerine uygun fiyatlarda içlik ve çorap aldı. İçlik ve çorapları, en çok sokakta çalışanların tercih ettiğini belirten seyyar satıcılar, yün içliğin 20, çoraplarınsa 10 liradan satıldığını söyledi.
İçliklerin, soğuk havada vücudu sıcak tuttuğunu söyleyen seyyar satıcı Maksut Yurdakul, \"Karın yüksek kesimlere düşmesiyle birlikte bizim de işlerimiz açıldı. Peynir, ekmek gibi yün içlik satıyoruz. Kışın üşümek istemeyen, içlik giyinmek zorunda\" dedi. 
Havanın soğumasıyla yakacak ve giyeceğe büyük masraf yaptıklarını belirten Karslılar, bu kış da bellerinin büküleceğini söyledi. Kars\'ta yaşayanlar, bir ailenin kışlık yakacak giderinin 4 bin lira olduğunu belirterek, 4 kişilik bir ailenin giyecek masrafının ise 2 bin liranın altında olmadığına dikkat çekti.

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