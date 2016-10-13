Kars'ta HDP Sarıkamış İlçe Eş Başkanı dahil 23 kişiye gözaltı

Kars'ta PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, HDP Sarıkamış İlçe Eş Başkanı ile İl Genel Meclisi Üyesi'nin de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında Halkların Demokrat Partisi (HDP) Sarıkamış İlçe Eş Başkanı Seyat Dere ve İl Genel Meclis Üyesi Ruhat Yıldırım'ın da bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Kars İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.