Kars'ta fıkra gibi tutuklama

Kars'ta askeri tesisin önüne aracını park eden AKP'li Belediye Meclisi üyesi Yargıç Harmankaya, askerlere 'Ben Yargıç' dedi ve başına gelmeyen kalmadı



Belediye Meclisi'nin AKP’li Üyesi Yargıç Harmankaya, kendisini ‘yargıç’ olarak tanıttığı nöbeçi askerlerin şikayeti üzerine ifade vermek için gittiği Cumhuriyet Savcısı’na hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.



29 Mart Yerel seçimlerinde AKP’den Belediye Meclis Üyesi seçilen 35 yaşındaki Yargıç Harmankaya’nın başı, adı nedeniyle derde girdi. Şehit Yusufbey Caddesi'nde pastane işleten Yargıç Harmankaya, iki ay önce cadde üzerinde bulunan işyerine gitti. İşyerinin önünde park yeri bulamayan Harmankaya, otomobilini aynı cadde üzerinde 20 metre ilerideki 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nın karşısına park etti. Ancak Harmankaya’nın yanına gelen nöbetçi 3 asker, park yasağı bulunduğu gerekçesiyle aracını kaldırmasını istedi.



Çıkan tartışmada askerlerin, “Siz kimsiniz, adınız nedir?” sorusu üzerine Harmankaya, “Ben Yargıç, şu ileride bulunan işyerinin sahibiyim” dedi. Bunun üzerine nöbeçi askerler, Harmankaya’nın kendisini ‘Yargıç’ olarak tanıttığına dair bir tutanak hazırlayarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



Savcı tutuklattı



Yargıç Harmankaya, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nın şikayeti üzerine 13 Nisan günü Cumhuriyet Savcısı Lutfi Güner’e ifade vermek üzere Kars Adliyesi’ne gitti. İddiaya göre odaya girer girmez Savcı Güner ile Harmankaya arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devam etmesi üzerine Savcı Güner, zabıt katibi ve iki polis memurunu odasına çağırarak ‘Harmankaya’nın görevi başında kendisine hakaret ettiğine dair tutanak’ yazdırdı. Harmankaya hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duruyusunda bulunan Savcı Güner dilekçesinde şunları iddia etti:



“Bana, ‘Savcı kim de ben savcıların adını kullanacağım. Savcılar Ankara’da benim adımı kullanıyor’ dedi. Elini kaldırıp parmağını bana doğru sallayarak ve bağırarak ‘Sen benim verdiğim vergilerle maaş alıyorsun’ dedi. Ben tutanak düzenlerken agresif tavırlarına devam ederek, ‘Kapris var mı kapris onu da yaz’ karşılığını verdi. Bunun üzerine alaylı bir şekilde elini kolunu sallayarak, ‘Tutanağa imza atmam. Sen onu geç’ dedi. Başını yan tarafa çevirerek dudaklarını oynattı. Sonra da bana başını çevirip kafasını sallayarak, ‘Allah kabul etmesin’ dedi.”



'Geç ulan buraya diye bağırdı'



Savcı Güner’in şikayeti üzerine Yargıç Harmankaya, ‘Kamu görevlisi Cumhuriyet Savcısı’na görevinden dolayı hakaret’ ettiği iddiasıyla yeniden Savcılığa çıkarıldı. Harmankaya, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tekne’ye verdiği ifadesinde de, “İçeri girer girmez Sayın Cumhuriyet Savcısı şahsıma karşı önyargılı hareket ederek, hakaretvari bir tavır takındı, ‘geç lan buraya’ diyerek beni ön tarafa çağırdı.



O esnada ‘Sayın savcım lütfen bu şekilde hitap etmeyiniz’ dedim. Bu kez ‘Sen kimsin lan, sus. Konuşma’ dedi. ‘Sen kendini Cumhuriyet Savcısı diye tanıtıyormuşsun?’ deyince ben de, ‘Sayın Savcım ben kendimi neden Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtayım. Savcılar Ankara’da benim adımı kullanıyor’ dedim. Bunun üzerine ‘Lan şimdi seni içeri attırayım’ diyerek polis memurlarını içeri çağırdı. Bu esnada ‘Sayın savcım sizde kapris var mı?’ sözlerim üzerine ‘Ulan senin yaşın kaç’ dedi. Ben ismimin Yargıç olmasından kaynaklı bir yanlış anlaşılma olduğunu anlatmaya çalıştım” diye konuştu.



Savcılıktaki ifadesinin ardından 13 Nisan'da Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Yargıç Harmankaya ‘görevli savcıya hakaret etmek’ suçundan tutuklanarak Kars Cezaevi’ne konuldu. (dha)