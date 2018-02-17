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Kars'ta FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik polis tarafından yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı

17 Şubat 2018 16:45

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik polis tarafından yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilerin saklandıkları evlere, önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Sarıkamış ve Digor ilçeleri ile Kars merkezde 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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