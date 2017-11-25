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Kars’ta dondorucu soğuklarda araçlara battaniyeli koruma

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle sürücüler araçlarını battaniye, kilim ve brandalarla korumaya çalışıyor

25 Kasım 2017 15:22

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle sürücüler araçlarını battaniye, kilim ve brandalarla korumaya çalışıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi\'nde karyağışı ardından dondurucu soğuklar etkili oldu. Gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle araç sahipleri farklı önlemler alıyor. Bazıları araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye sererken, bazıları da brandalarla her tarafını kapatarak dizel araçlarının motorunu donmaktan korumaya çalışıyor.

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