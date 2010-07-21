-KARS'TA DA PANKART KRİZİ KARS (A.A) - 21.07.2010 - MHP Kars İl Başkanlığı binasına asılan ve Başbakan Erdoğan'ın resminin yer aldığı pankart, ''Başbakan Erdoğan'ı küçük düşürücü ifadelere yer verildiği ve hakaret içeren bazı cümlelerin bulunduğu'' gerekçesiyle polisin müdahalesiyle yarısına kadar toplatıldı. İl Emniyet Müdür Vekili Cengiz Oktay Ateş, MHP İl Başkanlığı binasına gelerek, ''Başbakan Erdoğan'ı küçük düşürücü nitelikte olduğu'' gerekçesiyle pankartın toplatılmasını istedi. Partililer, bunun üzerine, Başbakan Erdoğan'ın resminin yer aldığı kısmı kapatacak şekilde pankartı rulo haline getirecek şekilde topladı. MHP İl Başkanı Oktay Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye genelinde MHP'nin politikalarına karşı bir hazımsızlığı olduğunu ileri sürdü. Kars Valisi Ahmet Kara'nın, ''Emniyet Müdürlüğüne baskı yaparak sabah asılan pankartın indirilmesi talimatını verdiğini'' iddia eden Aktaş, ''MHP İl Başkanlığı olarak Emniyet teşkilatıyla karşı karşıya gelmek istemediğimizden pankartımızı yarıya kadar topladık. Bu asılan pankarta Kars Valisi 3,5 saat dayanabildi. Vali, AKP'nin kadrolu memuru mudur yoksa Türkiye Cumhuriyetinin milli valisi midir?'' diye konuştu. -''SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK''- Kars Valisi Ahmet Kara da Başbakan Erdoğan'ın resmiyle beraber bazı yakışıksız figürlerin yer aldığı pankartın MHP teşkilat binasına asıldığı bilgisini aldıktan sonra gerekli incelemenin yapıldığını söyledi. Pankartta Başbakan Erdoğan'ın şahsını küçük düşürücü söz bulunduğunu belirlediklerini ifade eden Kara, ''Bu pankartın hakaret içerdiğini düşündüğümüz için pankartın indirilmesi talimatını verdim. Emniyet Müdürlüğü konuyu takip ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır'' diye konuştu. Pankartta, Habur'dan girişler ve demokratik açılıma ilişkin ifadeler ile Başbakan Erdoğan'ın resmi yer alıyor.