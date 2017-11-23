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Kars’ta buzlu yolda kayan TIR kayalıklara çarptı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR'ın kayalıklara çarpması sonucu sürücü yaralandı

23 Kasım 2017 12:17

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR\'ın kayalıklara çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Sabri Çıplak yönetimindeki 25 EB 723 plakalı TIR, Susuz- Ardahan karayolu 10\'uncu kilometresinde buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı. Kazada deposu delinen ve yakıtı yola dökülen TIR, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü Çıplak\'ın yaralandığı kazada, trafik tek şeritten sağlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Başka bir kazanın meydana gelmemesi için polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları 18\'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

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