-Kars'ta bir asker ''silah kazası'' sonucu hayatını kaybetti KARS (A.A) - 12.09.2011 - Kars'ta bir askerin ''Silah kazası'' sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Kars Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden askerin Jandarma Komando Er Celal Kızılkan olduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''12 Eylül 2011 tarihinde Sarıkamış hudutları dahilinde operasyonel faaliyet icra eden Kars İl Jandarma Komutanlığı Dağpınar Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli Jandarma Komando Er Celal Kızılkan (1990/4), meydana gelen silah kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Olaya Sarıkamış Askeri Savcılığı tarafından el konulmuş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir.'' Bu arada, kazanın ardından hayatını kaybeden askerin cenazesi, otopsi için ilk önce Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından Mareşal Çakmak Asker Hastanesine getirildi. Kızılkan'ın cenazesi daha sonra ailesinin yaşadığı Konya Ereğli'ye gönderildi.