Kars'ta bir asker mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesi Karakurt mevkiinde PKK'lıların araç yakması ardından bugün trafiğe kapatılan yolda mayına basan bir asker yaşamını yitirdi. Ölen Uzman Çavuş’un Osmaniye nüfusuna kayıtlı 35 yaşındaki Ali Gökçe olduğu açıklandı.

Vali Günay Özdemir, "Karakurt mevkiinde arama tarama çalışmaları yapılan bölgede PKK’lılar tarafından yola döşen mayına basan bir jandarmanın şehit düştüğünü" söyledi.

Dün akşam saatlerinde Kars-Erzurum-Iğdır karayolunu ulaşıma kapatan PKK’lı bir grup 70 yolcuyu rehin almış, rehineler 2 saat sonra serbest bırakılmıştı.

Ali Gökçe'nin ölüm haberi Osmaniye’nin Ellek beldesi Arıklı Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunu ölüm haberini alan baba oğlunu rüyasında gördüğünü söyledi.

Baba Gökçe “Rüyamda oğlumu gördüm. ‘Oğlum burada ne yapıyorsun’ dedim ‘Baba nöbet tutuyorum’ dedi. ‘Gel gidelim’ dedim. ‘Baba sırtımda çelik yelek var, elimde de silah, beni vuramazlar, bir şey olmaz.’ dedi” şeklinde rüyasını anlattı.