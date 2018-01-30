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Kars'ta 8 nokta, bir yıl süreyle 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edildi

Sarıkamış, Kağızman ve Selim ilçelerine bağlı bazı bölgeler, Bakanlar Kurulu kararıyla 1 yıl süreyle askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

30 Ocak 2018 22:12

Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Selim ilçelerine bağlı bazı bölgeler, Bakanlar Kurulu kararıyla 1 yıl süreyle askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sarıkamış, Kağızman ve Selim ilçelerinde bazı bölgelerin terörle mücadele kapsamında askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda vatandaşlarımızın zarar görmelerinin engellenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; Sarıkamış Boyalı ormanları, Sarıkamış Karanlıkdere, Keklik Deresi, Sarıkamış güneyi, Selim Bozkuş-Akçakale, Kağızman Çemçe-Madur bölgesi, Kağızman Kurtkulak ve Kağızman Şehittepe üs bölgeleri, Bakanlar Kurulu'nun 2017/11097 sayılı kararıyla 1 Ocak 2018 -31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

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