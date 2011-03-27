Kars'ta 700 bin liralık mobilya, 2 saatte satıldı

T24 - Ankara ve Kayseri’deki mobilya fabrikalarını kapattıklarını öne süren bir firma, ürünlerini piyasaya özel fiyatlarla sununca halk izdihama yol açan ilgi gösterdi. Kars’ta yapılan satışta 700 bin liralık mobilya ve bazı beyaz eşyalar, iki saat içinde tükendi.



Kars’ta halk ucuz mobilya ve beyaz eşyaları alabilmek için büyük çaba harcadı. Kent merkezinde 1 günlüğüne kiralanan işyerine doldurulan mobilyaların indirimli fiyattan satılacağını duyanlar mağaza önünde birikti. Değişik markalarda çamaşır makinelerinin 700, oturma gruplarının 800 liradan satılan mağazaya akın edenler kapıların açılması ile yaklaşık 2 saatlik sürede 700 bin liralık alışveriş yaptı. Bugüne kadar 7 ilde indirimli alışveriş imkanı sunduklarını belirten Mobilfordio firmasının satış sorumlusu Özkan Karaca, "Fabrikayı kapatınca ürünlerimizi 3’te 1 fiyatla satıyoruz. Her yerde olduğu gibi Kars’taki satışlarımız da büyük ilgi gördü. Halk ürünlerimize ucuz ve kaliteli olduğu için rağbet ediyor" dedi.



