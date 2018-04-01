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Spor

Karşıyaka'ya müjdeyi Başbakan Yıldırım verdi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)   İzmir'de Göztepe ve Alsancak Stadı'nın inşaatları hızla yükselirken tartışmaları ve dava süreçleri nedeniyle bitmeyen yeni stadının yolunu 10 yıldır gözleyen Karşıyaka camiası, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıyla sev

01 Nisan 2018 16:44

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)
 
İzmir\'de Göztepe ve Alsancak Stadı\'nın inşaatları hızla yükselirken tartışmaları ve dava süreçleri nedeniyle bitmeyen yeni stadının yolunu 10 yıldır gözleyen Karşıyaka camiası, Başbakan Binali Yıldırım\'ın açıklamalarıyla sevindi.
Henüz inşaat ruhsatı alınamayan, 2 yılı aşkın süredir arazisi atıl vaziyette bekleyip imar planı yeniden davalık olan statla ilgili dün gerçekleştirdiği İzmir programında konuşan Yıldırım, \"Bizim statlardan ağzımız yandı. İzmir\'e stat yapmak için adeta ot yolduruyorlar. Maalesef çeşitli engellemeler bugün de devam ediyor. Ama inatla işin arkasındayız. Alsancak, Göztepe yapılıyor. Karşıyaka da yapılacak. Karşıyakalılar hiç merak etmesin\" dedi.
Stadın temelini geçen yıl 9 Eylül\'de Göztepe ve Alsancak\'la aynı anda atan Başbakan Yıldırım\'ın sözleri, yeşil-kırmızılı camianın yüreğine su serpti. Yeniden başlayan itiraz davası sürecinin akıbeti beklenen Karşıyaka Stadı projesini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği\'ne uydurmak için de formül aranacak.

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