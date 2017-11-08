Karşıyaka'ya için ilk günde 33 bin TL toplandı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TARAFTARIN sosyal medya aracılığıyla yürüttüğü destek organizasyonuyla 470 bin TL toplayıp futbol takımının 12 puanının daha silinmesinin önüne geçtiği Karşıyaka\'da kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntıdan kurtulması için başlatılan, \"KSK\'ye can suyu\" kampanyasında da ilk günde 33 bin 689 TL\'ye ulaşıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka Varlık Kurulu, Karşıyaka Sanayici ve İşadamları Derneği ile 1912 Karşıyaka Derneği\'nin startını verdiği kampanyada kulübün eski yöneticilerinden Sakıpağa Ailesi\'nin sahibi olduğu ilçedeki döner restoranının dünkü tüm hasılatı, yeşil-kırmızılılar için bağışlandı. Taraftarın kulübe destek için restorana akın etmesiyle gün içinde 33 bin 689 TL hasılat yapıldı.

Kampanya kapsamında yarın da Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Nikah Sarayı\'ndaki sahibi olduğu restoranın hasılatını bağışlayacak. Camianın ileri gelenleri hasılatı artırmak için yarın akşam restoranda bir araya gelecek. Yine eski yöneticilerden Temizocak Ailesi, kampanyaya özel hazırlanan bin adet rozeti, 1912 Karşıyaka Derneği aracılığıyla tanesi 25 TL\'den satarak destek olacak. Bir gayrimenkul firması, kasım ayı içinde aldığı komisyonları bağışlayacak. Kaf-Kaf\'ta 140 bin TL alacağı nedeniyle Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken oyunculardan Mustafa Aşan\'a ödeme yapılması için 30 günlük yasal süre, Cuma günü doluyor. Mustafa ve Tayfun, 4 sarı kart cezalısı durumuna düştükleri için pazar günü düşme hattındaki en yakın rakip olan Nazilli Belediyespor\'la oynanacak deplasman maçında forma giyemeyecek.

YÖNETİMDEN TRİBÜN AÇIKLAMASI

Karşıyaka Yönetimi, satılıp mutfağa malzeme alındığı ortaya çıkan Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'ndeki portatif tribünle ilgili açıklama yaptı. Yönetim, tribün paslanıp çürümeye başladığı için kullanılamaz hale geldiğini, bu nedenle kaldırıldığını belirtti. Açıklama şu ifadeler yer aldı: \"Tesisimizin sezon öncesi bakım onarım tespitleri sırasında konu tribünün insan sağlığı açısından tehlike arz ettiği görülmüştür. Yapılan inceleme sonucunda üstüne çıkılamayacak, oturulamayacak, pas tutmuş halde, tribün altında tehlikeli şekilde elektrik tesisatının bulunduğu, antrenman sahasının izolasyonu nedeni ile görüş açısının kapandığı ve şuan yapılan voleybol spor salonu inşaatına engel olmaması için kaldırılmıştır.\"