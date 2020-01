Karşıyaka'ya galibiyet morali

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 8 hafta galibiyete hasret kalıp 6 puanı da borçları nedeniyle silinince son sıraya demir atan Karşıyaka, zirve ortağı Şanlıurfaspor\'u geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ettİ ve morallendi.

Puan silme cezalarının ardından küme düşme korkusu yaşayan Kaf-Kaf\'ın yüzü aylar sonra ilk kez güldü. Taraftarların eşi görülmemiş bir kampanya yürüterek geçtiğimiz günlerde eski futbolculardan Okan Şahingöz ve Makukula\'dan doğan borçlar nedeniyle kulübün 12 puanının daha silinmesinin önüne geçtiği yeşil-kırmızılılarda takım da mücadeleye başladı. Geçen hafta Teknik Direktör Halim Okta yönetiminde çıktığı ilk maçta Kahramanmaraşspor\'u son dakikada elinden kaçırıp deplasmandan 3-3 beraberlikle dönen Kaf-Kaf, bu hafta Şanlıurfaspor\'a karşı kazandı.

Haftalardır dibe vuran Karşıyaka\'da taraftarın çabası ve takımın erken pes etmeyeceğini göstermesinin üzerine siyasilerin de kulüp etrafında birleşmesi, camiaya moral oldu. Karşıyaka\'nın CHP\'li Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve AK Parti Milletvekili Kerem Ali Sürekli, kulüple ilgili bir araya geldi, önümüzdeki günlerde kısa vadeli borçlar konusunda Yaşar Holding ve camiayla görüşmeler yapacaklarını açıkladı. Kaf-Kaf, 15 Kasım\'daki mali kongrede de şirketleşmeyle borçları temizleme yollarını tartışacak. Galibiyetin hem takım hem de camiaya moral olduğunu söyleyen Halim Okta, \"Çok iyi mücadele gösterdik. Sahada inanılmaz gayret vardı. Haftalardır hak ettiği galibiyeti almak, takımın kendine olan güvenini de yerine getirdi. Oyuncuların kazanma arzuları umarım camiayı da hareketlendirir, bir kıvılcım yakar\" dedi.

Vefakar Can

KARŞIYAKA\'nın en önemli gol ayağı Can Erdem, yaz aylarında hayatını birleştirdiği eşi Maria Erdem\'in rahatsızlığına rağmen Şanlıurfaspor maçına çıktı. Maçtan önceki gece eşi ani bir şekilde rahatsızlanan Can, kamptan ayrılıp mücadeleye birkaç saatlik uykuyla çıktı. Tecrübeli futbolcu buna rağmen 31. dakikada beraberliği getiren golü atarak galibiyetin fitilini ateşledi. Geçen sezonun en skorer ismi olan, ligde ilk haftalarda sakatlık problemi yaşadıktan sonra formasına kavuşan Can, 7 maçta 4 gole ulaştı.