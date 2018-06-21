Karşıyaka'ya Büyükkarcı güvencesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - ESKİ futbolcularından Chikeluba Ofoedu\'ya 26 Haziran Salı gününe kadar 65 bin Dolar borcunu ödeyemezse FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puanı silinecek Karşıyaka\'da Başkan Turgay Büyükkarcı, taraftarın içini rahatlattı. Daha önce Shukurov, Juninho, Kovalchuk\'un FIFA kanalıyla kesinleşen alacaklarını Folkart Yapı\'nın desteğiyle kapatıp 18 puan silinmesini engellediklerini, geçen ay Banahene\'ye 213 bin TL ödeyip takımın sahaya bile çıkmadan amatör kümeye düşürülmesinin önüne geçtiklerini hatırlatan Büyükkarcı, \"Bu borcu da kapatacağız\" dedi.

Ofoedu\'yla alacağında indirim yapması için temas kurduklarını hatırlatan Büyükkarcı, \"Takımın yeni sezona eksi 6 puanla başlamasına izin vermeyiz. Daha geçtiğimiz günlerde futbol takımındaki 10 oyuncunun 3 yıllık alacaklarını 2 milyon TL ödeyerek kapattık. Ancak bu iş sadece yönetimin katkısıyla olmaz. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu sezon taraftarımıza yine büyük bir iş düşecek. Futbol kombinelerinin satışı bizim için çok önemli. Biletler önümüzdeki günlerde satışa çıkacak. Sezon öncesi kulübe destek için rekor oranda bir kombine satışı bekliyoruz\" diye konuştu.