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Spor

Karşıyaka'ya Akpınar desteği

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka'ya Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'dan moral geldi

01 Şubat 2018 16:58

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka\'ya Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar\'dan moral geldi. Akpınar, Teknik Direktör Cihat Arslan\'ın daveti üzerine yeşil-kırmızılı takımla kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyona Asbaşkan Cenk Karace ve Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker de katıldı. Cumartesi günü oynanacak Bandırmaspor maçında Karşıyaka\'ya başarı dileyen Akpınar, \"Belediye başkanı olduğum günden itibaren takımın başarısı için üstün bir çaba sarf ediyorum. Benim için değerli olan sizlersiniz. Zor günler geçirebiliriz ama sizin çabalarınızı takdir ediyorum\" dedi.
\"Bugüne kadar kendi çabalarımla sizlere destek olmaya çalışıyorum\" ddiyen Belediye Başkanı Akpınar, \"Gönül ister ki kulüp maddi olarak bu durumdan daha iyi bir noktada olsun. Ancak artık çoban ateşi yakıldı. Karşıyaka marka değeri en yüksek olan kulüplerden bir tanesi. Ligin kalan kısmında başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum\" diye konuştu. Yeşil-kırmızılılar, Akpınar\'a destekleri için teşekkür etti. Transfer yasaklısı Kaf-Kaf\'ta kadrodan ayrılan isimlerin yerine alternatifler aramaya başlayan Cihat Arslan, U19 takımını da mercek altına aldı. Arslan, U19 takımını antrenmanlarda izliyor.
İÇERDE GÜLMEYİ HASRET
Karşıyaka, ligde bu sezon İzmir\'de oynadığı 10 maçta 2 galibiyet alabildi. İç sahada sezonun 2\'nci haftasında Silivrispor\'u 2-1 yenen Karşıyaka, son galibiyeti ise 4 Kasım\'da Şanlıurfaspor\'u 3-2\'yle geçerek elde etti. Cihat Arslan yönetimde cumartesi günü Bandırmaspor karşısanda hasrete son vermek isteyen yeşil-kırmızılı ekip, iç sahada 4 maçtır kazanamıyor.
MURAT SIR\'A FESİH
Karşıyaka\'nın yeni yönetimi, Teknik Direktör Halim Okta döneminde kulüple Futbol Federasyonu kanalıyla A takım antrenörlüğü sözleşmesi yapmasına rağmen antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Murat Sır\'ın sözleşmesini feshetti. Kulüpte daha önce futbolcu ve altyapı sorumlusu olarak çalışan Murat Sır\'a sözleşmesi feshedilirken kalan 5 bin TL alacağı da ödendi.

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