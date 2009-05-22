Karşıyaka'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Karşıyaka'ya 5, Kasımpaşa'ya da 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Kurul, bugün yaptığı toplantıda, 17 Mayıs'ta Karşıyaka ile Kasımpaşa arasında yapılan Bank Asya 1. Lig play-off final maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Karşıyaka'ya 5 resmi maçı sahasında seyircisiz oynama cezası uygularken, aynı nedenle Kasımpaşa'ya da 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.
PFDK'nın verdiği öteki cezalar şöyle:
2 maç seyircisiz oynama: Fatih Karagümrük
5 maç: Yalçın Arıkan, Mevlüt Yeşilyurt, Özgür Özkaya, Şükrü Şenocak, Hakan Paçacioğulları, Onur Parlak, Doğuş Güneş, Coşkun Murgul ve Uğur Öztürk (Fatih Karagümrük)
3 maç: Fikret Bademci (Kırıkkalespor Teknik Direktörü), Murat Bahşi (İstanbul Büyükşehir Belediyesi PAF)
2 maç: İbrahim Ülüm (Belediye Vanspor), Ahmet İnal (Hatayspor), Şükrü Fırtına (Ispartaspor), Onur Garip (Kastamonuspor), Murat Akeren (Etimesgut Şekerspor Kulübü Masörü)
45 gün hak mahrumiyeti: Nöyfel Bozdoğan (Adıyamanspor Kulübü Başkanı)
30 gün hak mahrumiyeti: Osman Şaşmaz (Hatayspor Kulübü yöneticisi)
15 gün hak mahrumiyeti: Fatih Soyatik (Denizlispor Kulübü görevlisi)
30 bin lira: Konyaspor
14 bin lira: Bursaspor
13 bin 750 lira: Kasımpaşa
11 bin lira: Fatih Karagümrük
10 bin lira: Ankaragücü, Eskişehirspor, Antalyaspor, Boluspor, Karşıyaka, Altay
5 bin 400 lira: Ispartaspor
5 bin lira: Trabzonspor, Galatasaray, Kırıkkalespor, Nöyfel Bozdoğan (Adıyamanspor Kulübü Başkanı)
4 bin lira: Aydınspor
3 bin lira: Çankırı Belediyespor, Menemen Belediyespor
2 bin lira: Gaziosmanpaşaspor, Pendikspor, GASKİ Spor
1500 lira: Eyüpspor, Trabzon Karadenizspor
1400 lira: İnegölspor
1200 lira: İzmirspor
1000 lira: Tavşanlı Belediyesi TKİ Linyitspor, Yıldırım Bosnaspor, Kastamonuspor, Belediye Bingölspor