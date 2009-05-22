Karşıyaka'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Karşıyaka'ya 5, Kasımpaşa'ya da 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.



Kurul, bugün yaptığı toplantıda, 17 Mayıs'ta Karşıyaka ile Kasımpaşa arasında yapılan Bank Asya 1. Lig play-off final maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Karşıyaka'ya 5 resmi maçı sahasında seyircisiz oynama cezası uygularken, aynı nedenle Kasımpaşa'ya da 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.



PFDK'nın verdiği öteki cezalar şöyle:



2 maç seyircisiz oynama: Fatih Karagümrük



5 maç: Yalçın Arıkan, Mevlüt Yeşilyurt, Özgür Özkaya, Şükrü Şenocak, Hakan Paçacioğulları, Onur Parlak, Doğuş Güneş, Coşkun Murgul ve Uğur Öztürk (Fatih Karagümrük)



3 maç: Fikret Bademci (Kırıkkalespor Teknik Direktörü), Murat Bahşi (İstanbul Büyükşehir Belediyesi PAF)



2 maç: İbrahim Ülüm (Belediye Vanspor), Ahmet İnal (Hatayspor), Şükrü Fırtına (Ispartaspor), Onur Garip (Kastamonuspor), Murat Akeren (Etimesgut Şekerspor Kulübü Masörü)



45 gün hak mahrumiyeti: Nöyfel Bozdoğan (Adıyamanspor Kulübü Başkanı)



30 gün hak mahrumiyeti: Osman Şaşmaz (Hatayspor Kulübü yöneticisi)



15 gün hak mahrumiyeti: Fatih Soyatik (Denizlispor Kulübü görevlisi)



30 bin lira: Konyaspor



14 bin lira: Bursaspor



13 bin 750 lira: Kasımpaşa



11 bin lira: Fatih Karagümrük



10 bin lira: Ankaragücü, Eskişehirspor, Antalyaspor, Boluspor, Karşıyaka, Altay



5 bin 400 lira: Ispartaspor



5 bin lira: Trabzonspor, Galatasaray, Kırıkkalespor, Nöyfel Bozdoğan (Adıyamanspor Kulübü Başkanı)



4 bin lira: Aydınspor



3 bin lira: Çankırı Belediyespor, Menemen Belediyespor



2 bin lira: Gaziosmanpaşaspor, Pendikspor, GASKİ Spor



1500 lira: Eyüpspor, Trabzon Karadenizspor



1400 lira: İnegölspor



1200 lira: İzmirspor



1000 lira: Tavşanlı Belediyesi TKİ Linyitspor, Yıldırım Bosnaspor, Kastamonuspor, Belediye Bingölspor

