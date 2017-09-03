Karşıyaka'ya 1 iyi 1 kötü haber

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'taki sezonun ilk iç saha maçında 10 Eylül Pazar günü Silivrispor\'u Atatürk Stadı\'nda ağırlamaya hazırlanan Karşıyaka\'da sakatlığı devam eden Can Erdem\'in forma giymesi zora girerken, Tayfun\'un takımdaki yerini alabileceği belirtildi. Dizinde meydana gelen ödem nedeniyle Sakaryaspor\'la deplasmanda oynanan açılış karşılaşmasında oynayamayan Can\'ın sakatlığının henüz geçmediği bildirildi. Halen takıma katılamayan tecrübeli golcünün yerine yine Hakan\'ın görev yapması bekleniyor.

Pubis kaynaklı kasık ağrıları nedeniyle yaklaşık 3 haftadır takımla çalışamayan sol kanat Tayfun ise maça kadar hazır hale getirilecek. Can ve Tayfun\'la birlikte hücumdaki 3 kilit isimden Ali Say\'ın da cezalı olduğu yeşil kırmızılılar, 2 günlük bayram izninin ardından antrenmanlara yeniden başladı.

Karşıyaka\'da iç sahadaki ilk maç öncesi 100 ve 1912 TL arasında değişen fiyatlarla piyasaya çıkarılan sezonluk kombine biletlerin satışı da sürüyor.