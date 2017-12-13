Karşıyaka'nın yüzü gülüyor

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Voleybol 1\'inci Ligi A Grubu\'nda üst üste 4 mağlubiyet aldıktan sonra 2 maçını kazanıp Play-Off yarışındaki iddiasını yeniden kanıtlayan Karşıyaka\'da yüzler gülmeye başladı.

\"Arka arkaya aldığımız mağlubiyetlerin ardından yeniden kazanma alışkanlığımızı elde etmeye başladık\" diyen Antrenör Tamer Çamlıbel, \"Hafta sonunda ligin en çok yatırım yapan takımlarından birisi olsa Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacağız. Rakibimiz 4 haftadır kazanamıyor ve çıkış arıyorlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Her zaman olduğu gibi kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Pazar günü en büyük görev taraftarımıza düşüyor. Onlar arkamızda olduğu sürece yaptıklarımız ortada. Salonu doldurarak gücümüze güç katacaklarından eminim\" dedi.