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Spor

Karşıyaka'nın sevinci kısa sürdü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü Bandırmaspor'la golsüz berabere kalarak maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıkan Karşıyaka, pazar günü en yakın rakiplerinin kazanmasıyla demoralize oldu

05 Şubat 2018 16:17

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta cumartesi günü Bandırmaspor\'la golsüz berabere kalarak maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıkan Karşıyaka, pazar günü en yakın rakiplerinin kazanmasıyla demoralize oldu. Grupta Kahramanmaraşspor, evinde Karagümrük\'ü tek golle yenerek Karşıyaka ile olan puan farkını tekrar 3\'e çıkardı. Yeşil-kırmızılılar, bu skorla üst üste 17\'nci haftayı düşme barajında tamamladı. 
Nazilli Belediyespor, maçın büyük bölümünü 9 kişiyle oynayan Niğde Belediyespor\'u 3-0 yenerek 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı. 17\'nci sıradaki siyah-beyazlılar, 16\'ncı Karşıyaka\'yla olan farkını 1 puana düşürdü. İzmir temsilcisini sevindiren tek sonuç, Fethiyespor\'un lider Gümüşhanespor\'a 4-1 yenilmesi oldu. Karşıyaka ile düşme hattının tek basamak üzerindeki Fethiye arasındaki puan farkı 1\'e düştü.

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