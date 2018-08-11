Karşıyaka'nın maçı yarıda kaldı

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig\'de sezon öncesi hazırlıklarını Afyon kampında sürdüren Karşıyaka\'nın son özel maçı yarıda kaldı. Kampta önceki gün Kağıthanespor ve Körfezspor\'u mağlup ederek moral bulan yeşil-kırmızılıların Pazarspor ile yaptığı mücadele, sahanın ışıklarının yanmaması sonucu tamamlanamadı. İlk yarısı golsüz kapanan karşılaşmada ikinci 45 dakika için sahaya çıkan iki takım, ışıklandırmanın çalışmaması nedeniyle oyuna başlayamadı.

Sportif direktör İsmet Arzuman, Afyon\'daki büyük bir organizasyon nedeniyle elektriklerde sıkıntı yaşandığını ve mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi. Çalışmaların çok yararlı geçtiğini belirten Arzuman, \"Afyon\'da güzel bir ortam bulduk. Oyuncularımız fedakarca çalışıyor. Bu güzel birlikteliği lige de yansıtmak istiyoruz\" dedi.